Encerró y atacó a su pareja en un departamento de Regina: la rescataron tras gritos de auxilio y detuvieron al agresor

Detuvieron a un hombre en Villa Regina por agredir y encerrar a su pareja. La víctima fue asistida y recibe acompañamiento integral.

Un grave episodio de violencia de género se registró en Regina, donde un hombre de 54 años fue detenido tras agredir a su pareja en el interior de un edificio de departamentos. La rápida intervención policial permitió resguardar a la víctima y evitar consecuencias mayores. El hecho ocurrió en un departamento del hotel City, donde la mujer, de 46 años, fue atacada luego de una situación de extrema tensión que incluyó amenazas previas por parte del agresor.

Intervención policial y rescate

De acuerdo a la información de la Policía de Río Negro, el hombre inicialmente amenazó con quitarse la vida utilizando un cinto. Sin embargo, tras desistir de esa conducta, comenzó a agredir a la mujer, a quien encerró y sometió a violencia física.

Los gritos de auxilio alertaron a vecinos y derivaron en la inmediata intervención de personal de la comisaría Quinta y de la comisaría de la Familia, que lograron ingresar al lugar y detener al agresor.

Asistencia a la víctima

La mujer fue trasladada a un centro de salud, donde recibió atención médica y contención psicológica. Además, el Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que se activaron protocolos de protección para garantizar su resguardo.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Turno Descentralizada de Regina, que evalúa la calificación legal del hecho y las medidas a adoptar contra el detenido. La mujer se encuentra fuera de peligro.

Actuación judicial

También intervino el Juzgado de Familia 19 y el Sistema de Abordaje Territorial, que brindan acompañamiento integral a la víctima.

En paralelo, se radicaron actuaciones por infracción a la normativa vigente en materia de violencia de género, mientras continúa la investigación para determinar la imputación correspondiente.