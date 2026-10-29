Encontraron a una pareja muerta dentro de un auto en Misiones: su hijo de 2 años estaba dormido en el asiento trasero

Encontraron a una pareja muerta dentro de un auto en Misiones. Foto: La Voz de Misiones.

Una pareja fue encontrada muerta este jueves dentro y junto a un automóvil en una zona rural de Oberá, Misiones. En el asiento trasero del vehículo estaba su hijo de 2 años, que dormía y no presentaba lesiones. El pequeño fue rescatado por trabajadores municipales y trasladado a un centro de salud para recibir asistencia.

El hallazgo ocurrió cerca de las 8.30 en Picada Sargento Cabral, a unos 750 metros de la ruta provincial 5, en el camino hacia Los Helechos.

Las víctimas fueron identificadas como Sergio Adrián Schulz, de 39 años, y Griselda Yamilla Gritzmacher, de 29. Según informó La Voz de Misiones, ambos vivían en Oberá y se dedicaban a la venta de electrodomésticos.

Schulz fue encontrado en el asiento del acompañante de un Ford Fiesta Kinetic negro, mientras que Gritzmacher estaba junto al lateral izquierdo del vehículo. De acuerdo con las primeras pericias, ambos presentaban heridas compatibles con un arma blanca.

Rescataron al nene de 2 años

El niño fue descubierto por trabajadores municipales que pasaban por el lugar. Estaba dormido en el asiento trasero del auto y no había sufrido heridas.

Tras el rescate, fue trasladado a un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), donde recibió atención médica y contención psicológica.

La pareja también tenía otro hijo, de 9 años, que desde el miércoles se encontraba al cuidado de su abuela materna.

Investigan un posible femicidio seguido de suicidio

En el lugar intervino el juez de Instrucción Uno de Oberá, Diego Lafatta, junto con personal de Bioquímica, Policía Científica y el médico policial. Los equipos realizaron las pericias para establecer las circunstancias en las que se produjeron las muertes.

Además, la Policía de Misiones secuestró un cuchillo que fue encontrado en la escena, según informó Clarín.

La principal hipótesis que se investiga es la de un presunto femicidio seguido de suicidio. Esta línea se apoya, entre otros elementos, en las lesiones de defensa que los investigadores habrían detectado en el cuerpo de la mujer, de acuerdo con la información difundida por el medio citado.

La investigación continúa para determinar cómo ocurrieron los hechos.