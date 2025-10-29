Enviaron ilegalmente tres lagartos africanos por encomienda hacia Chubut: se encontraron sobre la Ruta 3

En procedimientos realizados sobre la Ruta 3, en Chubut, se detectaron tres lagartos, marihuana y más de 66 millones de pesos. Parte del cargamento se encontró durante un control en un colectivo de larga distancia que había partido desde la terminal de Retiro.

Operativo sobre la Ruta 3: los lagartos tenían como destino Comodoro Rivadavia

Integrantes del Escuadrón de Seguridad Vial «Sierra Grande» llevaron a cabo un procedimiento en infracción a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. al controlar un colectivo de larga distancia sobre el kilómetro 1.308 de la Ruta Nacional Nº 3.

Cuando los gendarmes registraron la bodega del transporte detectaron una encomienda proveniente del barrio porteño de Retiro con destino Comodoro Rivadavia (Chubut), la cual fue sometida al escáner portátil.

Tras observar una imagen orgánica de botellas con reptiles pequeños, los funcionarios procedieron a abrirla y constataron la presencia de tres Lagartos Gecko Cacero Tropical, que serían originarios de África. Los animales serán entregados a la Fauna Regional de San Antonio Oeste, en Río Negro, indicaron desde Presidencia.

Procedimientos sobre la Ruta 3, en Chubut. Foto: Gentileza Presidencia.

Sobre la Ruta 3 se incautó droga proveniente de Rio Negro

Por otro lado, personal de la Sección “Arroyo Verde”, dependiente del mismo Escuadrón, desplegados sobre la Ruta 3, detuvieron la marcha de un vehículo particular, procedente de la ciudad de Viedma (Río Negro) con destino a Puerto Madryn (Chubut) constataron en el interior del baúl, 25 plantas, 12 semillas y 8,30 gramos de la misma sustancia.

Horas más tarde, efectivos de la misma Subunidad, controlaron un automóvil procedente de la localidad de Catriló (La Pampa) con destino Comodoro Rivadavia y detectaron 66.260.000 pesos argentinos ocultos en distintas partes de rodado sin el aval que acredite su legal procedencia, en infracción Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavados de Activos de origen delictivos.

El conductor quedó en libertad supeditado a la causa, por disposición de la Sede Fiscal Descentralizada de Rawson, que intervino en los tres procedimientos.