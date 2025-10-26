Elecciones 2025 en Chubut: largas filas por el debut de la Boleta Única y un 68% participación

La jornada de las elecciones legislativas 2025 en Chubut cerró con una alta afluencia de votantes. Pasadas las 18:30, el Comando Electoral estimó una participación cercana al 68% en toda la provincia, un número considerablemente alto que se tradujo en largas colas fuera de las escuelas. En Neuquén y Río Negro se informaron cifras similares de entre un 65 y un 70% de concurrencia, posicionando a la Patagonia como una de las regiones con más participación.

Aunque el comicio cerró oficialmente a las 18:00, el flujo de electores que llegó a los establecimientos entre las 14:00 y las 16:00 horas fue tan intenso que, al finalizar la tarde, muchas personas continuaban haciendo fila dentro de las escuelas para poder emitir su voto.

Según informaron medios locales como Jornada, en ciudades como Trelew, los vecinos esperaron su turno bajo el frío y la llovizna, siendo organizados por las autoridades detrás de sillas numeradas para evitar aglomeraciones.

Diversos factores se combinaron para generar esta inusual tardanza. Uno de ellos fue la preocupación de los ciudadanos por evitar las multas que se imponen a los infractores del sufragio obligatorio, lo que impulsó la afluencia tardía.

La Boleta Única de Papel causó confusión y ralentizó el proceso

El factor más relevante en la demora de la votación fue el debut de la Boleta Única de Papel. Este nuevo sistema generó confusión entre varios electores, especialmente por la necesidad de completar hasta tres papeletas diferentes, que debían depositarse en dos urnas distintas: una para diputados nacionales y otra que podía incluir el referéndum por los fueros, el Consejo de la Magistratura (en Trelew y Esquel), o el referéndum por el Voto Joven (en Puerto Madryn).

Los delegados judiciales coincidieron en señalar que la explicación detallada sobre el funcionamiento de este nuevo sistema de votación fue particularmente compleja en el caso de los adultos mayores. La necesidad de atender puntillosamente elector por elector para clarificar el proceso ralentizó notablemente las filas. Mientras en otros sistemas el siguiente votante puede entregar su documento mientras uno vota, aquí se priorizó la asistencia individual.

Se esperan resultados definitivos recién después de las 21 en las elecciones 2025

Como resultado de las demoras en las mesas, se aguarda que el conteo de votos sea lento. Desde el Comando Electoral anticiparon que no habrá resultados firmes ni tendencias claras al menos hasta bien pasadas las 21:00 horas, cuando se logre consolidar la información de la gran cantidad de votos emitidos en esta elección.