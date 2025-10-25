Desaparecieron dos jóvenes en Chubut en la misma ciudad donde buscan a la pareja de jubilados

En medio de las tareas para dar con el paradero de los jubilados Juana Morales y Pedro Kreder, la pareja desaparecida en Chubut hace dos semanas, las autoridades de la provincia activaron otra búsqueda en paralelo en Comodoro Rivadavia. Buscan localizar a Luciano Emanuel Vivar, de 23 años, y Héctor Omar Carrasco, de 30.

Quiénes son los dos jóvenes buscados en Comodoro Rivadavia

La policía local, a través de la División de Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia pidió la colaboración para encontrar a los hombres ya que Vivar fue visto por última vez en la zona del kilómetro 8, mientras que Carrasco tuvo un último contacto cuando se ausentó de su vivienda en el barrio Máximo Abásolo, en el sur de la ciudad.

Al masculino de 23 años se lo describió con una altura de 1,75 metros, de contextura robusto, 80 kilos, tez blanca, cabello corto, lacio y de color negro, al momento de la desaparición, vestía una campera negra, pantalón jogging negro con franjas rojas y zapatillas grises.

Mientras que el hombre de 30 años mide 1,70, pesa 70 kilos, es delgado, de tez morocha, ojos marrones, pelo negro, largo, lacio y, al momento de la desaparición vestía pantalón de jean, chomba azul, chaleco negro, gorra de lana azul y botines de seguridad marrón.

Cuatro desapariciones este mes en Chubut

Para ambos, se solicitó información al teléfono (297) 154-082600, o bien a las líneas de emergencia 101/911. Las autoridades unificaron criterios para la búsqueda común, junto a la de los jubilados.

Carrasco vivió anteriormente en el barrio La Floresta y cuenta con experiencia laboral en la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia (SCPL), donde se realizan tareas de distribución de electricidad y alambrado público. Su esposa fue quien radicó la denuncia por desaparición.

Noticias Argentinas