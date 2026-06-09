Estafa en Neuquén: se fue de compras con una tarjeta de crédito robada y terminó detenida

Una mujer fue demorada en Neuquén tras una investigación por una presunta estafa con una tarjeta de crédito. Todo comenzó cuando una joven revisó el resumen de su cuenta y descubrió una serie de compras que nunca había hecho en distintos comercios y perfumerías de la ciudad.

Luego de la denuncia, la Policía inició una investigación para determinar quién había utilizado la tarjeta. Según informó la fuerza, el análisis de cámaras de seguridad y otras medidas permitieron reconstruir la maniobra y vincular a una sospechosa con las compras efectuadas.

Qué secuestraron en el allanamiento realizado en Neuquén

Con esa información, la Justicia autorizó un allanamiento en una vivienda del barrio Muten de Neuquén capital. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron distintos elementos que podrían estar relacionados con las compras realizadas.

Entre los objetos incautados había prendas de vestir, calzado, bolsas de comercios, tickets de compra y un teléfono celular. También secuestraron un Fiat Mobi blanco que, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizado durante los hechos. Además, durante el allanamiento también se secuestraron 2,85 gramos de cocaína.

La causa busca determinar el alcance de las compras efectuadas y la participación de las personas involucradas. Los elementos encontrados serán analizados como parte de la investigación judicial en curso.

Desde la Policía resaltaron que la sospechosa habría utilizado la tarjeta sustraída para realizar adquisiciones en varios puntos de la ciudad antes de ser identificada.