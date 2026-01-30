Estatales de Neuquén cobran hoy el aumento: cómo quedan los sueldos de docentes, médicos y policías

El gobierno provincial pagará hoy los sueldos de diciembre con un aumento del 7,9% que impactará en subas de bolsillo de entre 90.000 y 200.000 pesos para los agentes estatales de Neuquén en todos los escalafones. Se trata de la última actualización de haberes del 2025 y corresponde a la inflación que midió la provincia y el Indec para el último trimestre del año.

Con ese incremento, el sueldo testigo para un trabajador sin antigüedad en el Estado neuquino pasará a ser de 1,2 millones de pesos, aproximadamente.

El gobierno de Rolando Figueroa ya cerró la paritaria para este 2026 que, al igual que el año pasado, incluirá subas trimestrales atadas a la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC). También acordó con los gremios estatales el pago de sumas no remunerativas y otras mejoras como el aumento de las asignaciones familiares.

Neuquén tiene una planta de más de 60.000 empleados y destina un 65% de sus ingresos corrientes al pago de haberes que, con este último incremento, superará los 300.000 millones de pesos mensuales.

Cuánto cobra un docente de Neuquén en enero de 2026

En el caso del escalafón docente, el aumento que se pagará hoy llevará a poco más de 1,2 millones de pesos el sueldo de bolsillo de una maestra de grado que recién se inicia, según publicó el sindicato docente ATEN simulando los sueldos testigos para cada categoría.

La cifra es similar para un preceptor, mientras que un docente de secundaria de jornada completa, con unas 36 horas, pasaría a cobrar unos 2,4 millones.

En cuanto a los sueldos de dirección, alcanzarán los 2,9 millones de pesos en un director de primaria con 10 a 12 años de antigüedad, mientras que uno con la máxima cantidad de años en el sistema percibirá alrededor de 4,1 millones de pesos este mes.

Se trata de sueldos testigo o de ejemplo, que no contemplan particularidades y cuyos números cambian según la ubicación y el porcentaje por zona que cobren los docentes. Para las escuelas del grupo A este adicional es de un 10% (el ejemplo utilizado), mientras que para las B representa un 20%, para las C un 40% y para las D un 80%.

Cuánto cobra un médico de Neuquén en enero de 2026

Si se analiza el impacto de la suba en el escalafón de salud, los sueldos más bajos son los del agrupamiento operativo, que rondan 1,3 millones de pesos de bolsillo para un ingresante, pero la escala mejora en las categorías profesionales.

Un médico residente en Neuquén, por ejemplo, cobraría con este incremento un haber promedio de 2,8 millones de pesos según los sueldos testigo publicados por el ministerio de Economía y aplicando la suba del 7,9% que llegará hoy.

El número es más alto que el de un médico sin dedicación exclusiva y sin antigüedad que, en cambio, sería de unos 2,3 millones.

Para un médico con dedicación exclusiva y más de diez años, el haber ronda los 3,1 millones de pesos, según estas escalas. Y un licenciado en enfermería con igual antigüedad cobrará unos 2,8 millones de bolsillo.

Cuánto cobra un policía de Neuquén en enero de 2026

El incremento salarial del 7,91% que pagará hoy la Provincia de Neuquén con los haberes de diciembre subirá a 1,6 millones de pesos el sueldo testigo de bolsillo de un agente ingresante de la Policía. Será apenas superior para un cabo con menos de cinco años de antigüedad, con un promedio de 1,7 millones.

Un sargento con 12 años, por otro lado, quedará con un sueldo de alrededor de 2 millones de pesos y un comisario con 20 años de permanencia en la fuerza, llegará a unos 3,9 millones según las estimaciones publicadas por Economía.

La policía no negocia con el gobierno como lo hacen los gremios estatales, pero recibirá la misma actualización atada a la inflación.

Si se observa el área de Vialidad, por ejemplo, los salarios del agrupamiento técnico oscilan entre 2,2 millones de pesos y 3,4 millones según la antigüedad. Y en el área profesional los rangos son más altos, comenzando en 2,7 millones para un ingresante y llegando a 3,7 millones en los trabajadores con la máxima antigüedad.

En el escalafón general, un empleado administrativo con diez años alcanzará un sueldo de 1,3 millones, mientras que un profesional con igual antigüedad sube a 1,7 millones.