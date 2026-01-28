Fecha de pago confirmada: los estatales de Neuquén cobrarán su salario este viernes 30 de enero

Estatales de Neuquén tienen fecha de pago confirmada para enero. Foto: Gentileza Neuquén Informa.

El Gobierno provincial informó que los estatales de Neuquén cobrarán su salario este viernes 30 de enero. También estarán depositados ese día en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN) los haberes del sector pasivo del ISSN.

Desde el Ejecutivo indicaron que vendrán los sueldos con aumentos.

Pago este viernes a estatales de Neuquén

El viernes cobrarán los agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados, al igual que jubilados, pensionados y retirados del ISSN.

Recordaron que como viene sucediendo los meses anteriores, el pago se hará efectivo antes de que termine el mes.

Pago a estatales de Neuquén con aumento

El pago a la administración pública provincial incluirá el aumento del 7,9 por ciento, según lo acordado oportunamente con los gremios estatales.

Señalaron que esa suba corresponde a la actualización trimestral.

Agregaron desde el Ejecutivo que si bien el incremento corresponde al último trimestre de 2025, «el gobierno provincial ya acordó con los gremios la pauta salarial para este año. Por segundo año consecutivo, se abrieron las mesas de negociación anticipadas y se acordaron los incrementos».