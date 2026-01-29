Rolando Figueroa entregó 60 escrituras y dijo que hay 50.000 viviendas en Neuquén que nunca se pagaron

El gobernador Rolando Figueroa entregó este jueves 60 escrituras a vecinos de Neuquén capital y aseguró que en la provincia hay 50.000 personas que recibieron sus viviendas y «no han pagado ni un centavo».

Las escrituras que se entregaron hoy corresponden a trámites iniciados y gestionados durante 2023, 2024 y 2025 y permiten que adjudicatarios de una decena de barrios de la ciudad accedan finalmente a la titularidad definitiva de sus viviendas.

«Es importante que podamos entregar estas escrituras, porque no puede pasar desapercibida en la provincia del Neuquén la gente que cumplió sus obligaciones de pagar su casa», remarcó el mandatario.

El acto se realizó en Casa de Gobierno con autoridades provinciales y el intendente de la capital, Mariano Gaido.

Figueroa insistió con que «no es lo mismo el que paga que el que no paga» y detalló que «en toda la historia de la provincia se han entregado 70.000 viviendas; 2.500 se cancelaron, alrededor de unas 7.000 se están cancelando, hay gente que está pagando; y 50.000 no se han pagado, ni un centavo».

«¿Cómo no vamos a hacer un acto de esta naturaleza para decirles a ustedes, vecinos cumplidores, gracias?», agregó.

Prometen 20.000 soluciones habitacionales en dos años

El gobernador comprometió que, a través del programa Habita Neuquén, se lograrán más de 20.000 soluciones habitacionales durante los próximos dos años. En la ciudad de Neuquén se prevé concretar más de 10.000, que incluyen construcción de viviendas, lotes, servicios, mensuras, escrituras y regularizaciones, entre otros proyectos.

«Es importante demostrarle a la sociedad que hay mucha gente como ustedes que tuvo su vivienda, pero que además la pagó», sostuvo Figueroa y consideró que la escritura «nos da la seguridad de que lo nuestro es nuestro, que para eso lo han pagado; y también le brinda otra seguridad a toda la familia».

Los beneficiarios que recibieron sus escrituras hoy pertenecen a los barrios San Lorenzo Norte, Melipal, Alta Barda, Gregorio Álvarez, Mudón, Progreso, Villa Ceferino, La Sirena, Canal V y Gran Neuquén, entre otros.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, informó que, en los primeros meses de 2026, se entregarán 600 escrituras y que el objetivo es llegar a más de 1.000 durante el primer trimestre del año.