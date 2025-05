Explosión en la refinaría NAO de Plaza Huincul: rechazaron el pedido de más plazo para investigar

No hicieron lugar a la ampliación del plazo. (Foto. Andrea Vazquez)

El juez de Garantías Ignacio Pombo rechazó hoy la prórroga del plazo en la investigación que solicitó la Defensa Pública que representa a una de las acusadas en la explosión e incendio de la refinería New American Oil -NAO- de Plaza Huincul, donde murieron tres operarios. La audiencia se concretó hoy y se indicó que se mantiene el último plazo fijado en febrero pasado.

La audiencia de hoy fue pedida por el defensor público, Diego Simonelli, quien representa desde el 29 de enero de este año a una de las acusadas, Natalia González, responsable de Seguridad e Higiene de la refinería que tiene la empresa NAO -New American Oil- en Plaza Huincul. El fundamento que esgrimió el Ministerio Público de la Defensa fue la necesidad de contar con más tiempo para continuar con la investigación.

«Todavía no hemos podido terminar de evaluar toda la información. Fundamentalmente hay información que está registrada informáticamente con varios terabytes y nos queda alguna prueba que analizar», agregó Simonelli.

Reseñó que, a principios de mes, ingresaron informes del licenciado Eduardo Camarotta y el segundo relacionaco con el análisis de videograbaciones en la planta de la empresa NAO, que hizo un inspector de la Policía Federal Argentina sobre la explosión de esa madrugada. Simonelli pidió dos meses más de prórroga.

Desde las partes acusadoras, el fiscal jefe, Gastón Liotard rechazó la solicitud. Aclaró que el hecho donde murieron tres operarios -Víctor Herrera, Fernando Jara y Gonzalo Molina– ocurrió la madrugada del 22 de septiembre de 2022. El 31 de marzo de 2023 fue la formulación de cargos contra siete personas. «Cuatro prórrogas ya se materializaron por distintos motivos. Algunas consensuadas entre todos, otras no», describió Liotard.

«Las víctimas están pidiendo que develemos las responsabilidades desde el 22 de septiembre de 2022 y esto es una causa compleja», apuntó. Luego indicó que de los dos argumentos esgrimidos por la defensa pública, no es una información novedosa, porque ya tenían todas las partes.

«No es una nueva información. Es una información que teníamos todos y que fue (pedida por la) defensa particular del abogado (Juan Manuel) Coto y solicita el análisis de 128 segundos de la filmación del lugar del hecho y qué había sucedido en el lugar», describió. De eso nada cambia en la defensa de González, mencionó.

La explosión en la destilería NAO se produjo el 22 de septiembre de 2022. (Foto: archivo Fernando Ranni.)

Desde la querella, el abogado Gabriel Contrera rechazó el pedido de ampliación y dijo que no era razonable. «En esta instancia, con una prórroga anterior vencida y en un proceso de casi tres años, el pedido tendría que venir acompañado con precisiones sobre cuál es la informaicón que vieron, qué les falta y los recursos abocados, no alcanza con que se diga que tienen información pendiente para analizar»; subrayó.

El otro representante de la querella Flores, adhirió a los planteos anteriores y valoró el tiempo y la cercanía con la feria judicial de invierno, lo que retrasaría la audiencia de control de acusación y la llegada al juicio.

Finalmente, el juez de Garantías resolvió no aceptar el pedido. Su decisión la basó en que la defensa pública no justificó con «razones suficientes para solicitar un mayor plazo» y dijo que las argumentaciones fueron «genéricas». «No encuentro justificación», concluyó el magistrado por lo que mantendrá el plazo fijado en febrero último.

En la explosión de la refinería NAO con tres víctimas fatales -Herrera, Molina y Jara- están imputadas siete personas, en total. Además de González, que está imputada por el delito de estrago doloso en su forma agravada, se incluye Guido Torti, el jefe de planta; Silvio Fabián Saibene, el jefe de mantenimiento; Gimena Brillo, responsable de Seguridad e Higiene; y el auditor externo Alfredo Eduardo Novaro.

Mientras que Rodrigo Germán Arias, gerente general de NAO y a Ángel Obreque, jefe de producción, están acusados por el delito de estrago culposo en su forma agravada y como autores.