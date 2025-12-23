Falsa alarma de amenaza de bomba causó caos en un shopping de Bariloche

El llamado que alertó de la supuesta existencia de un artefacto explosivo esta tarde de martes obligó a evacuar el Shopping Patagonia de Bariloche. (foto gentileza)

En la víspera de la Nochebuena, cientos de personas que disfrutaban de un paseo o de los entretenimientos que el Shopping Patagonia tuvieron que cortar en forma abrupta sus actividades. Un llamado al 911 alertó de la supuesta existencia de un artefacto explosivo y obligó a las autoridades a ordenar una evacuación preventiva de ese centro comercial de Bariloche.

De esa forma desalojaron al público que estaba en las salas de cine, en las tiendas y en las confiterías y en los comercios que venden comidas rápidas.

En pocos minutos, cientos de personas abandonaron el establecimiento, mientras personal policial y de Tránsito de la Municipalidad de Bariloche cortaba las calles adyacentes para el operativo. El centro comercial está ubicado en Onelli, entre Gallardo y Elflein, y ocupa una cuadra.

El comisario Luis Hawrylak informó a Diario RÍO NEGRO que recibieron un llamado al 911 de la Policía de Río Negro “cerca de las 17.40 por parte de un hombre que dice que había escuchado en el interior del Shopping Patagonia a unos chicos decir que existía un artefacto explosivo supuestamente”.

Mientras duró la evacuación y el operativo preventivo, las calles adyacentes al Shopping Patagonia estuvieron cortadas al tránsito en Bariloche. (foto gentileza)

Esa comunicación activó el alerta. “Así que se concurrió y se hizo el protocolo correspondiente. Se convocó a Protección Civil, a Bomberos y a la PSA que fue a hacer la revisión operativa”, explicó el comisario. Dijo que por ese motivo se tomaron “estos recaudos”.

Comentó que mientras esperaban el arribo de los expertos de la PSA el edificio permaneció evacuado.

El comisario indicó que alrededor de las 20.15 de este martes la inspección de la PSA finalizó sin novedades en el Shopping Patagonia: se trató de una falsa alarma.

Años atrás hubo una seguidilla de llamadas a la Policía de presuntas bombas en secundarios de Bariloche en pleno período de clases. Todas fueron falsas.

El Ministerio Público Fiscal identificó a algunos de los autores de esas llamadas y el Gobierno de la provincia hasta anunció que demandar a los padres. Con el paso del tiempo todo se desdibujó y las amenazas en las escuelas mermaron.