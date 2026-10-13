Femicidio de Bárbara Aragón en Rosario: hay un expolicía detenido y los investigadores buscan reconstruir el crimen

Los investigadores analizan comunicaciones y otras evidencias para reconstruir las últimas horas de la joven.

La autopsia preliminar realizada a Bárbara Camila Aragón, la joven de 26 años encontrada muerta dentro de una valija en una pensión de Rosario, indicó que falleció por asfixia. El estudio no detectó otros signos de violencia, aunque todavía se esperan avances de la investigación judicial para reconstruir las circunstancias del crimen.

Por el hecho permanece detenido un expolicía de 37 años, quien quedó a disposición de la fiscal Marina Bertolotti, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas. Según informó el diario rosarino La Capital, la audiencia de formulación de cargos se realizará en los próximos días. La causa se investiga como femicidio.

El mensaje que recibió el remisero

Una de las pistas que analizan los investigadores es la comunicación que Bárbara le envió por WhatsApp al remisero que la había trasladado hasta la pensión ubicada en Juan José Paso al 6200. Según el relato de una familiar, la joven le pidió que regresara a buscarla pocos minutos después de llegar.

El conductor volvió al lugar, pero no obtuvo respuesta y se retiró. Su declaración fue clave para orientar la búsqueda hacia el inmueble. La familia había denunciado el sábado que no tenía noticias de Bárbara y comenzó a buscarla ante la falta de contacto.

Durante la madrugada del domingo, familiares se acercaron a la pensión y dieron aviso a la Policía. Con autorización de la propietaria, los efectivos ingresaron al lugar y revisaron un departamento de la planta alta.

Encontraron el cuerpo dentro de una valija

En el inmueble, los policías encontraron al hombre de 37 años y, durante la inspección, hallaron el cuerpo de la joven dentro de una valija. Estaba envuelto en una frazada y el equipaje se encontraba junto a una caja de reparto, en un sector de la cocina. Una médica del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias constató el fallecimiento.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para la autopsia. De acuerdo con los resultados preliminares, la muerte se produjo por asfixia y no se detectaron otros signos de violencia. Los investigadores buscan establecer cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el equipaje y qué ocurrió antes del fallecimiento.

El sospechoso y las medidas judiciales

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación, con intervención de la fiscal Bertolotti. El sospechoso habría mantenido contacto con Bárbara días antes para concretar una cita íntima en la vivienda donde fue encontrada.

El hombre había sido exonerado de las fuerzas de seguridad en 2021, después de ser juzgado en una causa por narcotráfico. Ese antecedente fue informado en el marco de la cobertura del caso, mientras la Justicia avanza con las medidas para esclarecer el femicidio.

Además, los investigadores secuestraron un teléfono celular para realizar pericias informáticas. El análisis podría aportar información sobre las últimas horas de la joven y ayudar a reconstruir lo ocurrido dentro de la pensión. El detenido es, hasta el momento, el único imputado señalado en la causa.