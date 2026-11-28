El oficialismo cerró el período ordinario con avances legislativos clave: consiguió la media sanción para suspender las PASO y logró que Diputados aprobara el Presupuesto 2027. Con sesiones extraordinarias durante todo diciembre, la Casa Rosada busca consolidar su agenda parlamentaria y comenzar a delinear la estrategia electoral para 2027.

Tal como publicó el medio Infobae, el Gobierno espera que estos avances contribuyan a sostener la estabilidad económica, pese a los aumentos estacionales de fin de año, y permitan completar la eliminación transitoria de las primarias, una de las piezas centrales del diseño electoral del oficialismo.

En ese contexto, el presidente Javier Milei recibirá en la Casa Rosada a representantes de importantes empresas internacionales que llegaron a Buenos Aires para avanzar con la firma del proyecto Argentina LNG, destinado a transportar gas desde Vaca Muerta hacia los centros de exportación.

La iniciativa es impulsada por un consorcio integrado por YPF, la italiana ENI y XRG, de Emiratos Árabes Unidos. También participarían otras compañías, entre ellas Tenaris, del Grupo Techint; la española Grupo Cuñado; la griega Corinth Pipeworks; y Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos.

El contrato se firmará durante un acto previsto para el lunes en el Palacio Libertad, encabezado por el presidente de YPF, Horacio Marín, y con la presencia de altos funcionarios. En la previa, Milei se reunirá con autoridades de ENI y XRG para destacar la llegada de inversiones.

La agenda legislativa de diciembre

El oficialismo también consiguió avances en otros proyectos durante el cierre del período ordinario. Entre ellos se encuentran la iniciativa de prevención de la ludopatía y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

Para las sesiones extraordinarias quedaron pendientes la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con la causa Malvinas, que no logró reunir los acuerdos necesarios la semana pasada; la Ley de Cabotaje y varios pliegos judiciales, diplomáticos y militares.

Además, la reforma política deberá completar su recorrido en Diputados. El proyecto contempla la suspensión de las PASO, la incorporación de Ficha Limpia, la eliminación de la elección directa de parlamentarios del Mercosur y una reducción del 50% en los espacios de publicidad partidaria.

En la Casa Rosada confían en que los avances parlamentarios aporten previsibilidad, luego de algunos días de turbulencias en el riesgo país y el precio del dólar.

El debate interno por el rumbo económico

Mientras tanto, en el Palacio de Hacienda ratifican la continuidad del programa económico y descartan cambios de estrategia, pese a los reclamos de algunos sectores del oficialismo para impulsar medidas que permitan reactivar el consumo.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, planteó la necesidad de introducir ajustes “quirúrgicos” para que la recuperación económica llegue a la población antes de las elecciones de 2027.

“No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028, hay una elección en el medio”, advirtió. También reclamó una reducción de impuestos, menores costos logísticos y una baja de las tasas de interés.

La senadora consideró que el Gobierno todavía está “en una situación en la que tiene tiempo para corregir el rumbo” y comparó el escenario actual con la experiencia de la gestión de Mauricio Macri después de la derrota electoral de 2019.

Esa postura contrasta con la que expresó el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien rechazó que la economía argentina haya entrado en recesión. Si bien reconoció una desaceleración de la actividad, sostuvo que el Ejecutivo considera exitoso el programa de estabilización y no prevé modificar su estrategia.

La discusión con los gobernadores por los impuestos

En paralelo, desde el Gobierno sostienen que una mejora de la competitividad requiere que las provincias reduzcan su carga impositiva. La propuesta abrió una nueva discusión con los gobernadores.

El ministro de Economía, Luis Caputo, planteó durante una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) que las provincias eliminen el Impuesto a los Sellos. A cambio, ofreció una compensación nacional equivalente al 50% de la recaudación que perderían por esa decisión.

Los mandatarios provinciales, en cambio, reclaman un pacto fiscal más amplio que incluya una revisión conjunta de tributos nacionales, como el impuesto al cheque y el gravamen a los combustibles.

La negociación todavía no tiene una fecha definida para su resolución.