Un movimiento sísmico, de magnitud 5,0, registrado este sábado frente a la costa del sur de California obligó a una aeronave comercial de Delta Airlines a abortar su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), desencadenó una quema de gases de emergencia en la refinería de Chevron en el distrito de El Segundo y motivó la evacuación preventiva de comercios linderos.

De acuerdo con los reportes técnicos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los comunicados oficiales de la Oficina de Servicios de Emergencia del gobernador de California, las alertas emitidas por las autoridades municipales de El Segundo y Manhattan Beach y las declaraciones de la sismóloga Lucy Jones (investigadora asociada de Caltech) citadas por Los Angeles Times, el episodio no provocó daños estructurales mayores, aunque generó rotura de vidrios y el desprendimiento de un panel del techo en una terminal aérea.

El temblor ocurrió a las 9:30 (hora local), con epicentro situado a más de cuatro kilómetros al oeste del muelle de Hermosa Beach, y fue seguido por una réplica a las 11:41.

Impacto del sismo en el aeropuerto de Los Ángeles y en la refinería de Chevron

El temblor y la réplica posterior obligaron a activar protocolos operativos, en infraestructuras críticas de transporte y energía en el área metropolitana de Los Ángeles. Un vuelo de Delta Airlines interrumpió su maniobra de aproximación al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en el momento del sismo principal; tras la réplica de las 11:41, se desprendió un panel del techo en el interior de la terminal y el personal aeroportuario desvió el tránsito de pasajeros fuera de ese sector.

En la refinería de Chevron ubicada en El Segundo se observó una columna de humo y las autoridades municipales notificaron un incidente de quema de gases de emergencia, lo que motivó el despliegue de dotaciones de bomberos de El Segundo y Manhattan Beach y la evacuación de clientes y empleados hacia el estacionamiento de un complejo comercial situado frente a la planta.

Luego de la réplica de las 11:41, las autoridades clausuraron el muelle de Manhattan Beach, mientras la Patrulla Portuaria de Redondo Beach realizó inspecciones desde una embarcación en su propio muelle.

Por qué el sismo de magnitud 5,0 en California rompe un registro de doce años

La región costera del sur de California, donde residen cerca de 40 millones de personas, se asienta sobre la zona de convergencia de múltiples placas tectónicas, aunque los eventos percibidos con esta intensidad en el núcleo urbano presentan baja frecuencia.

Según los registros citados por Los Angeles Times, el último terremoto de magnitud 5 o superior en el área metropolitana de los condados de Los Ángeles y Orange había ocurrido en Brea en 2014 (magnitud 5,1), mientras que en 2023 se registró otro evento de magnitud 5,1 en el condado de Ventura, al sureste de Ojai.