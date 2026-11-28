Malvinas: suman cinco fondos sancionados y ya son más de 65 las firmas.-

El Gobierno nacional inició nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco fondos de inversión accionistas de Navitas Petroleum LP por participar en actividades de exploración y explotación hidrocarburífera no autorizadas en las Islas Malvinas, elevando a más de 65 el total de empresas, accionistas y proveedores alcanzados por estas actuaciones.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el Poder Ejecutivo Nacional, las disposiciones establecidas en la Ley N.º 26.659 sobre exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina y el mandato de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, las medidas buscan determinar las responsabilidades de los actores económicos que operan sin permiso estatal en los espacios marítimos bajo disputa.

En paralelo, el presidente Javier Milei solicitó al Congreso de la Nación avanzar con la sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para ampliar el alcance de las penalidades administrativas y penales.

Cuáles son los cinco fondos sancionados por operar con Navitas Petroleum en Malvinas

Los expedientes abiertos por el Gobierno nacional alcanzan de manera directa a cinco entidades financieras, vinculadas a la estructura accionaria de Navitas Petroleum LP. Los procedimientos comprenden a Migdal Mutual, Phoenix Excellence Pension and Provident Ltd, Harel Mutual Funds Ltd, Ayalon Mutual Funds Ltd y Pasternak Shoham Equity IL.

Las actuaciones se encuadran en las prohibiciones fijadas por la Ley N.º 26.659, que veda la participación directa o indirecta en actividades hidrocarburíferas dentro de la Plataforma Continental Argentina sin autorización previa de la autoridad competente de la República Argentina.

Con la incorporación de estos cinco sujetos, el registro oficial supera las 65 empresas, accionistas y proveedores sometidos a procesos sancionatorios por operaciones vinculadas al sector energético en las Islas Malvinas.

Qué pide Javier Milei al Congreso con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

Junto con la apertura de los sumarios administrativos bajo el régimen vigente, la Presidencia de la Nación planteó la necesidad de actualizar el marco normativo argentino para reforzar las herramientas de control sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

El presidente Javier Milei instó al Congreso de la Nación a sancionar el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, concebido para ampliar los mecanismos legales disponibles frente a la explotación de recursos naturales sin aval argentino.

La iniciativa oficial se apoya en el cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que ratifica la soberanía sobre los archipiélagos del Atlántico Sur y sus espacios marítimos circundantes.