La apresurada fecha de las elecciones que decretó el gobernador Ignacio Torres descolocó a la política de Chubut que, con escaso tiempo para decidir sus candidaturas comenzó desandar un camino de quejas y reuniones apresuradas. Nada se sabe del partido libertario que se expresa siempre a través del silencio de su máximo referente, el diputado nacional César Treffinger.

Sólo las redes sociales dan a conocer sus pensamientos y decisiones, pero hasta ahora permanecen inertes. Ni una sola definición sobre los comicios que se realizarán en la última curva del mes de marzo lo que deja “picando” entre líneas aquel acuerdo de “no agresión” del que tanto se habló entre el gobernador Ignacio Torres y las más altas autoridades del gobierno nacional, léase el presidente Javier Milei ysu hermana Karina, el cerebro de las negociaciones con las provincias.

Esto significará que los libertarios colocarán bajo el agua una candidatura a gobernador que podría complicarle la reelección a Torres y apostaría a sumar más representantes en ambas cámaras del Congreso Nacional, necesarias para seguir desarrollando sus políticas en caso que Milei sea reelegido. Implicaría además que, bajo el paraguas de Torres, disimulado en alguna tormenta, Treffinger lograría su ascenso a senador y La Libertad Avanza podría sumar diputados en la cámara baja. Hipótesis que se viene repitiendo en los últimos meses, aunque Torres tropiece con algunas resistencias internas en relación a una estrategia semejante.

Pero nadie se le atreve al joven gobernador chubutense que pese a sus 38 años maneja el gobierno con mano de hierro. Cualquier comentario que obstruya o implique un obstáculo en el camino hacia sus ambiciones reeleccionistas podría terminar con el sitio de confort que ocupan funcionarios no contentos con ser socios de los libertarios. Un acuerdo de Torres con Milei ya se dio con las votaciones de los legisladores chubutenses de ambas cámaras en leyes fundamentales para el gobierno nacional. Lo demás, se verá.

Pero al grosero silencio libertario, se oponen los gritos de un Justicialismo chubutense más que desarmado, que cuenta con cinco dirigentes con ambiciones de ocupar el máximo cargo provincial. Claro, que todos dicen priorizar la unidad, pero a costa de su propia proclamación como posible sucesor de Torres. Una posición ambivalente que entre otras cosas hizo fracasar la reunión de este viernes en la sede partidaria de Rawson donde aún con sus desaguisados políticos todos calificaron como “el encuentro de la unidad” asegurando que la misma “está más cerca que nunca”.

Y es más: el comunicado oficial posterior al encuentro habla de un “debate fraternal”, esto una simple conversación entre hermanos. Las noticias respecto a lo que ocurrió entre las cuatro desvencijadas paredes de la sede partidaria (merecería algún retoque estético) aseguran que los reproches, los denominados pases de facturas y las quejas sobre el manejo interno fue lo que abundó en las tres horas que duró el encuentro. El que además tuvo un personaje que no fue invitado pero que se llevó gran parte del debate: el gobernador Ignacio Torres.

Lejos de intentar relajar sus propias tensiones, las quejas por la jugada del mandatario respecto a la proximidad de la fecha de los comicios se llevó una buena parte del encuentro. Griterío y cánticos contra la conducción provincial estuvieron a la orden del día.

De todas maneras, el saldo de este primer encuentro convocado por el devaluado presidente del partido y diputado provincial Gustavo Fita no fue del todo positivo. Sólo se convocó a una nueva reunión que no tiene fecha a pesar que los tiempos apuran las definiciones: el PJ deberá presentar candidatos el 15 de enero.

Un candidato de la unidad o la realización de internas (para lo cual los tiempos se acortan aún más) aparecen como “las soluciones” más cercanas.

Pero hubo otra cuestión no ajena a la preocupación de varios dirigentes. Dicen que “el miedo paraliza” y eso pude suceder con algunos con pretensiones electoralistas.

Y no es otra cosa que el miedo al “dedo” externo, ese que tantas veces llegó desde Buenos Aires para elegir al candidato. Ya hubo algunas expresiones que hacen justificable el temor. Pero el PJ se va a seguir reuniendo. Al menos hasta que los cortos plazos se lo permitan o hasta que llegue alguna orden desde lejos que provoque la alegría de alguno y la tristeza de otros.

Puede ser. El miedo no es zonzo