Patricia Bullrich se reúne con Victoria Villarruel: expectativas por el encuentro clave de este viernes

La ministra de Seguridad y futura senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich se reunirá finalmente con la vicepresidenta, Victoria Villarruel. El encuentro genera expectativas ante el claro distanciamiento que posee la también titular de la Cámara Alta con Javier Milei y el resto de su equipo.

El oficialismo busca asegurar apoyos para la reforma laboral y el Presupuesto antes de fin de año, y en este sentido los integrantes del Gobierno están programando distintas reuniones con el objetivo de construir y definir estrategias.

Este viernes, tal como se anticipó, la ministra y senadora electa, se reunirá a las 12 con la vicepresidenta Villarruel. El encuentro fue confirmado por fuentes parlamentarias.

Fuentes oficiales señalaron a Clarín que se trata de una «reunión institucional donde la vicepresidente Victoria Villarruel recibe a la senadora electa Patricia Bullrich». Por su parte, desde la mesa chica de Villarruel aseguraron que se tratará de un encuentro «como lo hace con todos los senadores que ahora están llevando a cabo sus trámites para el ingreso a la Honorable Senado de la Nación Argentina».

El Gobierno avanza para impulsar la reforma laboral en el Congreso

La futura jefa del bloque del oficialismo mantuvo el miércoles un encuentro con los senadores libertarios con mandato y los que asumirán el 10 de diciembre, donde brindó detalles de la reforma laboral que impulsa el Gobierno.

Según señalaron fuentes legislativas a Noticias Argentinas, Bullrich detalló que la reforma labora debe tener una mirada a favor del mercado para generar empleo, que es uno de los principales problemas.

Uno de los temas que se habló es el cronograma de trabajo y presupuesto, tendrá que debatirse en la Cámara de Diputados y allí se espera que esa iniciativa se apruebe entre el 11 y 12 de diciembre.

En ese contexto, el Senado tendrá que esperar hasta el lunes 15 de diciembre a que llegue la media sanción del Presupuesto, por lo cual la idea es que, mientras avanza la ley de gastos y recursos, se comience a debatir la reforma laboral.

Como Senado se toma dos semanas entre la discusión en comisión y el debate en el recinto de sesiones, las opciones son tratarlo sobre tablas el 22 de diciembre o en su defecto el 29 y 30 de diciembre.

