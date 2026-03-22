Golpe al narcomenudeo en Godoy: secuestraron 81 plantas de marihuana y droga lista para la venta

Un importante operativo policial permitió desarticular un punto de producción y acopio de estupefacientes en General Enrique Godoy, donde se secuestraron 81 plantas de cannabis sativa y droga ya procesada para su comercialización. El procedimiento fue resultado de varias semanas de investigación y se concretó tras una orden judicial emitida por el juez federal Hugo Greca, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.

Investigación previa y primeras sospechas

La pesquisa se inició a partir de tareas de observación realizadas por personal policial, que detectó una plantación visible desde la vía pública en una vivienda del barrio Ceferino. Ese primer indicio despertó sospechas sobre una posible actividad ilegal.

A partir de allí, se dio intervención a la Justicia Federal y se avanzó en la verificación de posibles autorizaciones en el registro Reprocann. Sin embargo, los datos obtenidos no lograron justificar la magnitud del cultivo detectado.

Con el avance de la investigación, los efectivos reunieron pruebas fílmicas y documentales que permitieron consolidar la hipótesis de una actividad por fuera del marco legal vigente.

Allanamiento y despliegue policial

El allanamiento se llevó a cabo durante el fin de semana con un operativo coordinado entre distintas unidades policiales. Participaron efectivos de la División Toxicomanía y Leyes Especiales Alto Valle Este, el grupo COER de Villa Regina y personal de la subcomisaría 65 de General Enrique Godoy.

El despliegue permitió asegurar rápidamente el inmueble y avanzar con las tareas sin inconvenientes, bajo supervisión judicial.

Secuestro de plantas y droga procesada

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron en el patio de la vivienda un total de 81 plantas de cannabis, con alturas que variaban entre medio metro y casi tres metros, lo que evidenciaba un cultivo avanzado.

Además, en el interior del domicilio se hallaron 122 gramos de cogollos ya cosechados y distribuidos en envoltorios, listos para su comercialización. También se incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Personas identificadas y causa en curso

En el lugar fueron identificadas cuatro personas adultas, residentes de la vivienda, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal mientras avanza la investigación.

Los elementos secuestrados serán sometidos a pericias para determinar el alcance de la actividad y posibles conexiones con otras redes de comercialización.

Trabajo coordinado y prevención

El procedimiento refleja el trabajo sostenido de las áreas de investigación policial, que combinan tareas de inteligencia, análisis y acción operativa para detectar este tipo de delitos.

La intervención permitió no solo desarticular el cultivo ilegal, sino también retirar de circulación una cantidad significativa de droga lista para su distribución, en un nuevo golpe contra el narcomenudeo en la región.