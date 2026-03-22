Violento robo en El Chañar: cuatro encapuchados armados redujeron a una pareja y huyeron en su camioneta

La camioneta robada fue hallada abandonada horas después del asalto en la Ruta 51, tras un operativo policial.

Un violento hecho de inseguridad sacudió a la localidad de El Chañar durante la madrugada de ayer, cuando una pareja fue sorprendida por delincuentes armados dentro de su vivienda. El episodio generó preocupación en la comunidad y activó un amplio operativo policial.

Según confirmaron fuentes policiales, el asalto ocurrió alrededor de las 2:45 en la zona de Picada 13 y medio, norte. Allí, al menos cuatro personas encapuchadas irrumpieron en la propiedad y redujeron a las víctimas, quienes quedaron a merced de los atacantes.

Cuatro delincuentes armados y víctimas reducidas

De acuerdo al testimonio brindado por las víctimas, los asaltantes actuaron con guantes y portaban armas de fuego. “Se trató de cuatro personas encapuchadas con guantes y que las cuatro portaban armas de fuego”, indicó el subcomisario Milton Valenzuela.

Durante el asalto, los delincuentes exigieron dinero y elementos de valor. Además de sustraer pertenencias, cargaron distintos objetos en una camioneta propiedad de la pareja, una RAM Rampage, en la que finalmente escaparon del lugar.

Las víctimas relataron que fueron dejadas en el interior del baño tras el robo. Además, mencionaron haber sido maniatadas antes de que el personal policial arribara a la vivienda.

Recuperaron la camioneta en pocas horas

Tras la denuncia, se montó un operativo que permitió recuperar el vehículo sustraído pocas horas después. Alrededor de las 8 de la mañana, la camioneta fue hallada abandonada en la intersección de la Ruta 51 y la Ruta 8, conocida como la “ruta del petróleo”.

La camioneta fue recuperada rápidamente tras la intervención policial. Foto Gentileza.

El rodado fue peritado por personal de Criminalística y posteriormente secuestrado por disposición del Ministerio Público Fiscal. Una vez finalizadas las diligencias, fue restituido a sus propietarios.

Investigación en marcha y análisis de cámaras

La investigación continúa en curso con intervención de personal de la Dirección de Seguridad Vaca Muerta y brigadas especializadas. En el lugar del hallazgo se levantaron indicios que podrían ser clave para avanzar en la causa.

“Se sigue trabajando con personal de brigada, recolectando cada cámara y todo lo que nos pueda llevar a dilucidar el hecho”, señaló Valenzuela, quien además explicó que se analizan registros fílmicos de Añelo para reconstruir el recorrido de los sospechosos.

Contexto del operativo

El hecho ocurrió en paralelo a un importante despliegue policial por la celebración de San Patricio en la región. Aun así, la rápida intervención permitió recuperar el vehículo y avanzar con las primeras medidas investigativas.

Por el momento no hay personas detenidas, y la causa permanece bajo reserva mientras se profundizan las tareas para identificar a los autores del asalto.