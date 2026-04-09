Golpe al narcotráfico en Cipolletti: secuestraron más de 200 dosis de cocaína en el barrio 1200 Viviendas

La Policía de Río Negro desarticuló un punto de venta de drogas en Cipolletti y secuestró más de 200 dosis de cocaína listas para vender. El operativo se realizó en el barrio 1200 Viviendas.

Según informó el gobernador Alberto Weretilneck a través de sus redes sociales, el procedimiento se concretó tras una investigación de dos meses iniciada por una denuncia al 0800 DROGAS. En la vivienda también incautaron marihuana, dinero en efectivo y celulares. Cinco personas quedaron imputadas en la causa.

Operativo por narcotráfico en Cipolletti tras denuncia al 0800 Drogas

Weretilneck afirmó que “el que vende droga en Río Negro termina detenido y a disposición de la Justicia” y remarcó que el narcotráfico “es un delito y lo vamos a combatir con decisión”.

El gobernador también expresó que “vamos a seguir desarmando estos puntos de venta, sacando la droga de las calles y enfrentando a quienes ponen en riesgo a nuestras comunidades”.

El procedimiento se enmarca en una serie de operativos contra el narcomenudeo en la provincia.

En el mismo mensaje, el mandatario convocó a la comunidad a colaborar con información y recordó que llamar a la línea 0800-333-4124 «es confidencial, anónimo y gratuito”. La investigación continúa bajo la órbita judicial.