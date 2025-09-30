Identificaron a la mujer que apareció muerta en el basural de Neuquén, tenía 22 años

El Gobierno de Neuquén confirmó a Diario RÍO NEGRO la identidad de la joven cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 19 de septiembre en la ciudad capital en una cantera del basural. Se trata de Ángela Gladis Díaz, una mujer de 22 años que, según detallaron las fuentes , «se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad».

El cuerpo de Díaz fue descubierto en una cantera a unos 300 metros del ingreso al predio de BASAA Constructora, en un sector de difícil acceso utilizado principalmente por vehículos y maquinaria de construcción.

El hallazgo se produjo poco después de las 10 de la mañana, generando consternación en la comunidad.

La identificación de la víctima se logró tras un exhaustivo análisis forense en la morgue judicial. Inicialmente, la autopsia no había permitido identificar el cuerpo debido a su estado, pero finalmente se logró determinar que se trataba de Ángela Gladis Díaz.

Según se precisó, se estima que la muerte ocurrió entre 5 y 10 días antes del hallazgo. La mecánica por la cual sufrió un golpe letal en su cabeza, aún no fue precisada.

El Gobierno provincial emitió un comunicado oficial expresando su acompañamiento integral a la familia de la víctima y su compromiso para lograr un rápido esclarecimiento del hecho.

Se destacó la predisposición de la Justicia y la Fiscalía en la investigación, con el objetivo de identificar y condenar a los responsables del crimen, garantizando una investigación con la máxima celeridad.

La causa está a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry y ahora se centra en conocer el contexto de la muerte y si se identifican rasgos de criminalidad, o bien el deceso fue producto de un accidente.

La cirugía en una rodilla: la clave

La primera autopsia realizada al cuerpo arrojó varios datos importantes, entre ellos que la joven había sido sometida a una cirugía en una de sus rodillas. Allí se encontró material quirúrgico.

Según pudo confirmar este diario, la información fue cotejada en sistemas por varios días y en las últimas horas datos proporcionados por el hospital Castro Rendón, arrojaron resultados que fueron aportados a la investigación.

El reconocimiento definitivo se concretó este martes.