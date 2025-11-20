Autopsias confirmaron cómo murieron los dos hombres en el incendio de Cipolletti: quiénes eran

El Ministerio Público Fiscal de Cipolletti informó este jueves los primeros resultados de las autopsias realizadas a los dos hombres muertos en el incendio ocurrido el lunes 17 de noviembre en una vivienda del barrio San Lorenzo. Las pericias permitieron establecer la identidad de ambas víctimas y determinar con precisión la causa de muerte.

El hecho generó una fuerte conmoción en la zona, ya que las víctimas fueron encontradas en una vivienda ubicada en calle Río Gallegos 174, donde las llamas consumieron la propiedad y provocaron heridas gravísimas en los dos hombres, uno de los cuales murió en el lugar mientras que el otro falleció en el hospital.

Quiénes eran las víctimas del incendio

Se confirmó que las dos personas fallecidas fueron identificadas como Juan Aníbal Seferino Cuerda, de 54 años, y Pablo Franco Davies, de 34. Cuerda fue hallado sin vida dentro de la vivienda afectada por el incendio, mientras que Davies logró salir del domicilio y fue encontrado por personal del Siarme sobre calle Río Gallegos.

Davies ingresó al hospital Pedro Moguillansky en «Código Rojo», con quemaduras que comprometían más del 80% de su cuerpo. A pesar de la atención de emergencia, murió pocas horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Qué determinó la autopsia sobre la causa de muerte

Según los resultados preliminares, la autopsia reveló que en ambos casos la causa de muerte fue asfixia por inhalación de monóxido de carbono. Los peritos hallaron partículas de carbono en los pulmones de las dos víctimas, lo que confirma que ambas fallecieron como consecuencia directa del incendio.

En el caso de Cuerda, se observó que presentaba quemaduras de alto grado, aunque no tenía lesiones traumáticas ni hemorragias internas. Estos datos permiten descartar que hubiera sufrido algún impacto previo al fuego.

En cuanto a Davies, el informe forense detalló la presencia de heridas cortantes superficiales. Sin embargo, estas no fueron determinantes en su fallecimiento: las quemaduras masivas y la inhalación de gases tóxicos fueron las causas principales.

Cómo fue el incendio y cuáles fueron las primeras intervenciones

El lunes por la tarde, personal del Siarme alertó al hospital alrededor de las 18, después de encontrar a uno de los hombres gravemente herido en la vía pública. Bomberos Voluntarios, Protección Civil, personal de Tránsito y agentes de la Policía de la Unidad 32 trabajaron en el lugar para controlar el fuego y asegurar la escena.

El primer fallecido fue hallado dentro de la vivienda, parcialmente destruida por las llamas. La segunda víctima se desplomó en la calle tras lograr salir del domicilio en llamas, con quemaduras generalizadas.

Investigación en curso para determinar el origen del fuego

La Fiscalía continúa investigando las causas del incendio y las circunstancias en las que ambos hombres se encontraban dentro de la vivienda. El martes por la mañana estaban previstas las pericias del Gabinete de Criminalística para determinar el origen del fuego y descartar la presencia de elementos de criminalidad.

Por el momento, los resultados de la autopsia brindan el primer panorama claro sobre cómo murieron las víctimas y descartan lesiones que indiquen otro tipo de intervención previa al incendio.