Incumplió una perimetral, escapó del lugar, chocó un patrullero y quedó detenido en Fernández Oro

La noche del viernes se volvió caótica en Fernández Oro cuando una persecución policial a alta velocidad atravesó distintos sectores de la localidad y puso en riesgo a vecinos, automovilistas y efectivos policiales. Todo comenzó con una denuncia por violencia de género y terminó con un patrullero dañado y un hombre detenido.

El imputado violó una prohibición de acercamiento vigente, escapó de la Policía y protagonizó una huida temeraria que incluyó choques, maniobras peligrosas y la circulación sin visibilidad en plena zona urbana. Por la gravedad de los hechos, la Justicia dispuso su prisión preventiva.

Violación de la perimetral y llamado de auxilio

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 19 de diciembre de 2025 alrededor de las 21:45, cuando el hombre se presentó en la vivienda de su expareja, pese a tener una prohibición de acercamiento vigente en el marco de una denuncia por violencia.

Ante el llamado de la mujer, un móvil policial acudió al lugar. Al advertir la presencia de los efectivos, el imputado subió a su vehículo particular y escapó a gran velocidad, dando inicio a una persecución por distintas zonas de Fernández Oro.

Choque con un patrullero y huida extrema

Durante la fuga, en la intersección de las calles Bahía Blanca y Los Rosales, el conductor impactó contra un móvil policial y provocó daños graves en su parte delantera. A pesar del choque, continuó la huida sin detenerse.

La situación se tornó aún más peligrosa cuando, en pleno escape, el capot del vehículo se desprendió y quedó levantado sobre el parabrisas, bloqueando por completo la visión del conductor. Aun así, siguió circulando a alta velocidad, generando un riesgo extremo para terceros.

Interceptado en la zona comercial

La persecución finalizó en cercanías de las calles Iguazú y Primeros Pobladores, en el inicio de la zona comercial de la localidad. Allí, un móvil policial impactó el vehículo por detrás para forzar la detención. El auto giró sobre sí mismo y el motor se apagó.

El hombre intentó escapar a pie, pero fue reducido a los pocos metros por personal policial. En total, participaron cuatro patrulleros del operativo.

“Cuatro patrulleros trabajaron y finalmente fue interceptado en Iguazú pasando Primeros Pobladores, en medio de una gran multitud. Momentos previos se le había levantado el capot del Fiat Uno blanco, lo que alarmó aún más a los vecinos«, explicó el comisario Miguel Elifonzo, de la comisaría 26.

La decisión judicial

El sábado se realizó la audiencia de formulación de cargos. El juez de Garantías aceptó la acusación fiscal por desobediencia a una orden judicial, resistencia a la autoridad y daño calificado, todos en concurso real.

Además, habilitó la investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses y dispuso la prisión preventiva del imputado hasta abril de 2026.