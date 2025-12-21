Viajó de Neuquén a La Plata para estudiar, pero la detuvieron por vender éxtasis, tusi y hongos alucinógenos

Drogas sintéticas, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento fueron secuestrados en los allanamientos realizados en La Plata y Punta Lara. Foto Gentileza.

Una mujer de 32 años, oriunda de la provincia de Neuquén y radicada en La Plata por motivos de estudio, fue detenida acusada de comercializar drogas al menudeo y sustancias sintéticas mediante redes sociales. La particularidad del caso es que las ofertas se realizaban únicamente durante los fines de semana y en franjas horarias muy acotadas.

La investigación, desarrollada por personal especializado en narcotráfico, derivó en allanamientos simultáneos en el casco urbano platense y en la localidad de Punta Lara, partido de Ensenada, donde se secuestró una importante cantidad de estupefacientes, dinero en efectivo y elementos vinculados a la venta ilegal.

Una investigación iniciada en noviembre

Según informaron fuentes policiales a Noticias Argentinas, la pesquisa comenzó en noviembre pasado, cuando efectivos de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Delegación La Plata tomaron conocimiento de una persona que presuntamente se dedicaba a la comercialización de estupefacientes al menudeo y de las denominadas drogas de diseño.

Las tareas de inteligencia permitieron establecer que la sospechosa utilizaba distintas redes sociales para ofrecer las sustancias, aunque lo hacía de manera selectiva: las publicaciones y contactos se concentraban únicamente los días viernes, durante una franja de dos horas, y los sábados por el lapso de una hora.

El rol de la mujer y la modalidad de venta

De acuerdo a la investigación, la mujer era la encargada de realizar el denominado “pasamanos”, es decir, el intercambio directo de la droga con los compradores. Para ello concurría a un departamento ubicado en la calle 44, entre 4 y 5, dentro del casco urbano de la ciudad de La Plata.

Los investigadores determinaron que la imputada solo permanecía en ese domicilio el tiempo necesario para concretar las ventas y luego se trasladaba a otra vivienda, donde residía habitualmente junto a su pareja. Ese inmueble fue localizado en el barrio Villa del Plata, en la localidad de Punta Lara, partido de Ensenada.

De Neuquén a La Plata para estudiar

Uno de los datos relevantes de la causa es que la detenida es oriunda de Neuquén y se había mudado a La Plata con el objetivo de cursar estudios. Sin embargo, según la investigación judicial, en paralelo habría montado una estructura de venta de drogas sintéticas y estupefacientes al menudeo.

Los movimientos entre ambos domicilios se realizaban, en muchos casos, a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok, vehículo que también quedó bajo análisis en el marco de la causa.

Seguimientos, compradores y pruebas clave

Durante el avance de la investigación, los efectivos realizaron tareas encubiertas, seguimientos y análisis de material fílmico y fotográfico. Además, se llevaron adelante procedimientos vinculados a compradores de las sustancias, en los que se secuestraron dosis de cristal y pastillas de éxtasis.

También se detectó el uso de una billetera virtual y movimientos financieros que coincidían con los domicilios investigados y con la logística empleada para la actividad ilícita, aportando elementos probatorios considerados clave por la Justicia.

Allanamientos y secuestro de drogas

Con las pruebas reunidas, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 18, a cargo del fiscal Hugo Tesón, y el Juzgado de Garantías N.º 5, conducido por la jueza Marcela Inés Garmendia, autorizaron la realización de dos allanamientos simultáneos.

En los procedimientos, realizados en La Plata y Punta Lara, se incautaron 72,5 gramos de cogollos de marihuana, 95,8 gramos de “cristal”, 399 pastillas de éxtasis con distintos logos —entre ellos Starbucks, Star Wars, Panamá, Balenciaga y Chucky—, 4 gramos de Tusi y hongos alucinógenos.

Dinero y elementos para la comercialización

Además de las drogas, los efectivos secuestraron 113.324 pesos en efectivo, dos teléfonos celulares, una balanza de precisión, bolsas tipo ziploc vacías y anotaciones de interés para la causa, elementos que reforzarían la hipótesis de una actividad de narcomenudeo organizada.

La mujer fue detenida y puesta a disposición de la Justicia, mientras que su pareja, de 46 años, también fue identificada en el marco del operativo. La investigación continúa para determinar si existen otras personas involucradas.