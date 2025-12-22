Mató a un vecino en Neuquén y lo metió adentro de una heladera vieja: la pelea que terminó en tragedia

Personal de la comisaría 18 se desplegó en el barrio donde fue hallado el cuerpo de un hombre.

Era de madrugada en el barrio La Florcita, en el oeste de Neuquén, cuando un vecino cruzó el portón de una vivienda para hacer una visita habitual. En el patio trasero, entre objetos viejos y chatarra, encontró el resultado de un brutal episodio: el cuerpo sin vida de un hombre dentro de una heladera en desuso. Las hipótesis apuntan a un conflicto entre vecinos que terminó con el peor de los resultados.

El hallazgo de este domingo activó un amplio operativo policial y el despliegue de la División Homicidios. Con el correr de las horas, la investigación comenzó a reconstruir una violenta pelea entre vecinos, ocurrida horas antes, que habría terminado con un desenlace fatal.

El hallazgo que activó la investigación

El hecho ocurrió en la zona de Valentina Norte, en cercanías de la plaza Almafuerte. Según explicó el comisario inspector Juan Barroso, jefe del Departamento Seguridad Personal de la Policía de Neuquén, el alerta llegó antes del mediodía.

«Personal de la comisaría 18 es alertado por un vecino que había encontrado a otro vecino sin vida en el domicilio», relató Barroso. El hombre que dio aviso, un vecino de 34 años, explicó que al ingresar al patio vio el cuerpo dentro de una heladera vieja.

«No era una heladera enchufada, sino la carcasa de una heladera en desuso, sin puerta, que estaba tirada en el patio. El cuerpo estaba dentro de esa heladera», precisó el comisario.

Una pelea que terminó en tragedia

A partir de los primeros testimonios, los investigadores determinaron que durante la madrugada se habría producido una fuerte discusión entre la víctima y otro vecino del barrio. Ambos se conocían y vivían a pocos metros de distancia.

«Todo se habría originado porque el fallecido le habría sustraído una billetera a un vecino. Cuando este se entera, va a reclamarle y se produce una pelea«, explicó Barroso. En ese enfrentamiento, la víctima recibió golpes de puño y presuntas agresiones con un objeto contundente que aún no fue identificado.

Golpes, lesiones y autodefensa

El examen preliminar del cuerpo reveló un cuadro de extrema violencia. «Tenía múltiples traumatismos en distintas partes del cuerpo, con lesiones en la cabeza, en la zona del tórax y en los brazos, con señales de autodefensa«, detalló el jefe policial.

El comisario remarcó que no se detectaron heridas de arma blanca ni de arma de fuego. «No tiene ningún tipo de lesión de ese tipo. Todo indica golpes de puño y posiblemente algún objeto contundente«, señaló.

El sospechoso detenido

Tras la recolección de testimonios, la Policía logró identificar al presunto agresor, un joven de 22 años, también vecino del barrio que se acercó a los efectivos. «Posteriormente esta misma persona hace conocer que había tenido una discusión con el fallecido y se procede a su detención«, indicó Barroso.

El joven quedó bajo custodia policial y será imputado formalmente tras los resultados de la autopsia. La víctima tenía 50 años y, según confirmaron fuentes oficiales, ambos se conocían desde hacía tiempo.

La autopsia y las próximas medidas

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que el cuerpo sería sometido a una autopsia para establecer con precisión las causas de la muerte. Mientras tanto, la Policía mantiene una consigna en el domicilio.

«Los investigadores continúan trabajando y la fiscalía dispuso medidas de resguardo hasta completar las diligencias«, concluyó el comisario Barroso.