Repatriaron el cuerpo de Narela Barreto, la joven argentina hallada muerta en EE.UU.

Familiares y amigos pudieron finalmente despedir a Narela Micaela Barreto, la joven argentina que había sido reportada como desaparecida en Estados Unidos y posteriormente fue hallada muerta el pasado 29 de enero 2026, a escasas cinco cuadras de su departamento.

Tras completar el complejo proceso de repatriación, los restos de Narela Barreto fueron velados en Remedios de Escalada y posteriormente trasladados al Cementerio de Lomas de Zamora, cerrando así un capítulo de angustiosa espera para sus allegados.

«Me duele el alma»: el desgarrador último adiós de la familia de Narela Barreto

La despedida de Narela Barreto estuvo marcada por la profunda conmoción de su círculo íntimo. Su hermano, Santiago Barreto, compartió un emotivo mensaje en redes sociales donde destacó el vínculo inquebrantable que los unía.

Santiago expresó su negativa a aceptar la pérdida, manifestando: “Me niego a que esta sea la última vez, me duele el alma”.

Describió a Narela como su «mejor amiga» y la persona que siempre lo motivaba a superarse a través de sus charlas.

y la persona que siempre lo a través de sus charlas. El joven también remarcó el esfuerzo por sostener emocionalmente a sus padres en medio de la tragedia que atraviesa la familia.

Femicidio de Narela Barreto: el hallazgo en EE.UU. y el hermetismo judicial

A pesar del alivio que significa para la familia haber podido repatriar el cuerpo, las incógnitas sobre lo ocurrido en suelo estadounidense siguen vigentes.

Narela Barreto permaneció desaparecida durante varios días hasta que las autoridades locales confirmaron el hallazgo de su cuerpo a fines de enero 2026 .

permaneció desaparecida durante varios días hasta que las autoridades locales confirmaron el a fines de . El lugar del hallazgo fue una zona cercana a su residencia , apenas a quinientos metros de su vivienda.

fue una , apenas a quinientos metros de su vivienda. Hasta el momento, no se ha difundido información oficial que precise la mecánica del deceso o si existen sospechosos identificados en el marco de la investigación.

Femicidio de Narela Barreto: un pedido de justicia que cruza fronteras

La repatriación de Narela Barreto no detiene la búsqueda de respuestas. Mientras la causa avanza en los tribunales de Estados Unidos, la familia Barreto aguarda que se esclarezcan las causas del fallecimiento de la joven.

El silencio de las autoridades norteamericanas respecto a posibles detenciones o líneas de investigación alimenta la incertidumbre sobre un caso que ha generado gran impacto en la comunidad local y nacional.