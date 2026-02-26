Robó en una panadería de Cinco Saltos y lo atraparon con el seguimiento de las cámaras del 911
Un hombre de 35 años fue detenido en Cinco Saltos tras robar una panadería. Las cámaras del 911 permitieron seguirlo y recuperar la caja registradora.
Un hombre de 35 años fue detenido en Cinco Saltos luego de ingresar a una panadería y sustraer la caja registradora del comercio. El hecho fue esclarecido en menos de una hora gracias al trabajo conjunto del personal de la comisaría 7 y los operadores del sistema 911 RN Emergencias.
La secuencia del robo
El episodio ocurrió la tarde del martes 24 en un local ubicado en la intersección de Blumetti y Aconcagua.
Según se informó, el sospechoso —un hombre en situación de calle— fue observado inicialmente merodeando la zona, sentado en el cordón cuneta y vigilando el movimiento del comercio.
Minutos después escaló las rejas del frente e ingresó al local. En poco tiempo salió cargando un objeto mediano: la caja registradora.
Seguimiento y detención
El sistema de monitoreo detectó la maniobra y dio aviso inmediato a las patrullas. Las cámaras siguieron al hombre mientras se dirigía hacia la banquina del canal, información que permitió orientar el rastrillaje policial.
Finalmente, un móvil interceptó al sospechoso en calle Paraná. La vestimenta coincidía con la registrada en las imágenes: remera gris, pantalón rojo y ojotas blancas.
Tras un recorrido por la zona, los efectivos hallaron la caja registradora sustraída, confirmando el robo y asegurando la prueba.
Caso esclarecido
El procedimiento concluyó con la detención del hombre, quien quedó a disposición de la Justicia.
La rápida recuperación del objeto robado y la identificación del autor reflejaron la coordinación entre el sistema de cámaras y el trabajo policial en terreno.
