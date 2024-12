Intentó robar un parque de diversiones en Centenario, pero terminó apuñalado

Un intento de robo terminó con un delincuente herido en Centenario. El hecho ocurrió en el predio de un parque de diversiones y la víctima fue la que aseguró que se defendió del ataque. El asaltante huyó tras resultar herido.

El episodio ocurrió en un predio ubicado entre la segunda y tercera rotonda de la Ruta 7 en Centenario. Según informaron desde Centenario Digital fue en horas de la madrugada del sábado cuando un joven que cuidada equipamiento de un parque de diversiones fue sorprendido por un hombre que intentó robarle.

Durante el inquietante asalto, se inició forcejeo y el trabajador termonó utilizando un cuchillo tipo tramontina para defenderse. Producto de la defensa el atacante resultó con cortes y tras verse herido, huyó del lugar sin lograr concretar el robo.

A los pocos minutos y por llamado de la víctima, arribó personal policial para constatar los hechos y dar intervención a Criminalística. Los peritos revelaron que en el lugar hallaron manchas de sangre aunque no se pudo determinar si fue producto de la defensa del joven.

Por otra parte se informó que aún el asaltante no logró ser encontrado ya que no se presentó en el hospital u otro centro de salud por lo cual se cree que no sufrió lesiones de gravedad, aunque aún buscan dar con su paradero.