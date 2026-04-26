Investigan el parto de una niña de 12 años abusada: allanaron una clínica en Buenos Aires y hallaron ocho fetos

Una investigación judicial por el abuso sexual de una menor de 12 años embarazada de ocho meses derivó en un operativo en una clínica privada de Villa Ballester, en Buenos Aires, donde la Policía encontró ocho fetos humanos dentro de bolsas de residuos y secuestró documentación considerada relevante para la causa.

El procedimiento fue realizado este viernes a la noche por la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas, a partir de un pedido de colaboración de la Justicia de Santiago del Estero. La pesquisa buscaba determinar qué había ocurrido con el embarazo de la adolescente y el posible destino del recién nacido.

La menor fue localizada junto a su madre

Según la investigación, las tareas de inteligencia permitieron ubicar a la menor y a su madre en la Clínica Santa María. Los primeros indicios apuntaban a una presunta interrupción del embarazo o a una maniobra de apropiación irregular del bebé.

Fuentes del caso señalaron que, al llegar al lugar, el director del establecimiento “negó inicialmente la presencia de la menor”, aunque después se confirmó que ambas estaban internadas.

En ese contexto, la madre declaró que desconocía el paradero y el estado del bebé, una situación que reforzó la hipótesis de una posible red vinculada a la sustracción de menores.

El hallazgo en el depósito de residuos

Con esos elementos, el Juzgado Federal de Tres de Febrero ordenó un allanamiento urgente. Sin embargo, cuando la medida se ejecutó, la menor y su madre ya habían sido dadas de alta horas antes.

Durante la inspección del establecimiento, los investigadores encontraron en un depósito de residuos del fondo de la clínica ocho fetos humanos dentro de bolsas. Según el reporte preliminar, dos de ellos presentaban signos de desmembramiento.

Además, se incautaron anotaciones y registros internos que ahora serán analizados para determinar si existieron prácticas reiteradas dentro del centro médico.

La Justicia analiza responsabilidades

Tras el operativo, todo el personal presente fue identificado y quedó sujeto a la investigación. El Juzgado Federal analiza medidas procesales contra directivos y responsables del establecimiento.

En paralelo, la UFI N°7 del Departamento Judicial de San Martín abrió una causa por averiguación de ilícito para determinar posibles responsabilidades penales por los restos biológicos hallados y por la situación de la menor.