Investigan la muerte de un hombre en Bariloche: fue hallado minutos después de haber participado en un presunto robo

En Bariloche se inició una investigación por el hallazgo de una persona muerta que habría sido partícipe de un intento de robo. El hombre fue encontrado en la vía pública por un transeúnte y junto a él se encontraba una bicicleta que había sido robada minutos antes.

El Ministerio Público Fiscal intervino en el caso y señaló que si bien se busca esclarecer la causa de muerte, se descartó signos de criminalidad en la escena.

Una muerte tras un presunto robo en Bariloche: lo que se sabe del caso

El misterio episodio se registró minutos después de la medianoche en la zona oeste de Bariloche. Según la información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO lo primero que se registró fue la denuncia por un hombre que intentaba ingresar a una cabaña ubicada en la intersección de Quetri y Chin Chin.

Fuentes policiales indicaron que esta persona había intentado cometer el robo de un Volkswagen Suran, pero fracasó cuando el hombre terminó chocando el vehículo contra un paredón. Tras esto, se dio a la fuga.

A los pocos minutos ingresó otra llamada, esta vez un vecino avisó que había encontrado a una persona gravemente herida y tendida sobre la calle Quinchahuala. Cuando los efectivos arribaron, constataron que se trataba del hombre ya sin vida y que a su lado se hallaba una bicicleta que, según se determinó, pertenecía a la víctima del primer intento de robo.

Desde el Ministerio confirmaron a este medio que el caso está en manos de la fiscal, Silvia Paulini, y se aclaró que se están terminando de verificar las condiciones en las que se produjo la muerte aunque resaltaron que no hay sospechas de criminalidad.

Asimismo se indicó que habría un vínculo entre el hombre muerto y el «hecho delictivo», pero esto solo se podrá confirmar una vez que estén los resultados de la investigación que se está llevando a cabo.

En cuanto al cuerpo de la persona hallada, informaron que se ordenó realizarle una autopsia.