Investigan un asesinato en una toma de Cipolletti: un joven fue hallado muerto y hay un detenido

Un joven fue hallado muerto este jueves 26 de marzo en una toma de Cipolletti. Las autoridades investigan un crimen y el presunto autor ya está detenido.

Si bien la información del hecho es escasa, Diario RÍO NEGRO pudo confirmar a través de fuentes del Ministerio Público Fiscal que el asesinato ocurrió después de las 18 en el barrio La Alameda, a la altura del Pasaje 4.

Allí, en circunstancias que aún no están esclarecidas, un joven de 26 años muerto fue hallado muerto.

Hay un detenido por el crimen en Cipolletti

Entre las primeras hipótesis que se manejan del caso es que la víctima habría perdido la vida producto de una agresión con un arma blanca.

El cuerpo del hombre fue trasladado a la morgue judicial para que se realice su correspondiente autopsia y corroborar las circunstancias de su deceso.

Mientras tanto, las autoridades confirmaron que una persona fue detenida vinculada al crimen y este viernes le realizarán la formulación de cargos.

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