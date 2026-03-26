Investigan un asesinato en una toma de Cipolletti: un joven fue hallado muerto y hay un detenido
La víctima tiene 26 años y habría perdido la vida producto de una agresión con una arma blanca. Su cuerpo fue trasladado a la morgue para que le realicen la autopsia.
Un joven fue hallado muerto este jueves 26 de marzo en una toma de Cipolletti. Las autoridades investigan un crimen y el presunto autor ya está detenido.
Si bien la información del hecho es escasa, Diario RÍO NEGRO pudo confirmar a través de fuentes del Ministerio Público Fiscal que el asesinato ocurrió después de las 18 en el barrio La Alameda, a la altura del Pasaje 4.
Allí, en circunstancias que aún no están esclarecidas, un joven de 26 años muerto fue hallado muerto.
Hay un detenido por el crimen en Cipolletti
Entre las primeras hipótesis que se manejan del caso es que la víctima habría perdido la vida producto de una agresión con un arma blanca.
El cuerpo del hombre fue trasladado a la morgue judicial para que se realice su correspondiente autopsia y corroborar las circunstancias de su deceso.
Mientras tanto, las autoridades confirmaron que una persona fue detenida vinculada al crimen y este viernes le realizarán la formulación de cargos.
.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar