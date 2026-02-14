La Plata: investigan la muerte de una joven de 18 años y buscan a un conductor que se dio a la fuga

La Justicia avanza en la investigación por la muerte de Eugenia Carril, una joven de 18 años que fue encontrada sin vida en una zanja del barrio Villa Elvira, en la ciudad de La Plata. La principal hipótesis es que fue atropellada por un conductor que escapó del lugar sin brindarle asistencia.

Eugenia había avisado a su familia en la noche del viernes que regresaba de la facultad, pero nunca llegó a su casa. Según la investigación, descendió del colectivo en la intersección de la avenida 7 y la calle 96, y caminó hacia su domicilio, ubicado en 1 y 96. Su cuerpo fue hallado este sábado por la mañana, a apenas dos cuadras de donde vivía.

Qué muestran las cámaras y cuál es la principal hipótesis

Los investigadores analizan imágenes de cámaras de seguridad que registraron los últimos minutos con vida de la joven. En los videos se observa a Carril caminando a las 22:26 por la calle 96, desde 4 hacia 3, por el borde de la vereda en un sector sin cordón.

🚨La causa que investiga la muerte de Eugenia Carril en barrio Aeropuerto quedó en manos del fiscal de delitos Culposos, Fernando Padován

⚫Es que el material obtenido de las cámaras de seguridad callejeras permitió reconstruir los últimos movimientos de la joven de 18…

Un minuto después, una camioneta Chevrolet Meriva de color oscuro circula por la misma calle y en el mismo sentido que la joven. Al llegar a la esquina de 3 y 96, se ve que el vehículo enciende las luces de freno y realiza una maniobra de esquive, sin continuar en línea recta, para luego seguir su marcha.

En esa cuadra no hay cámaras que permitan captar el momento exacto del impacto. Sin embargo, fuentes policiales confirmaron que la Policía Científica encontró en el lugar fragmentos plásticos correspondientes a luces traseras de un vehículo, compatibles con una Chevrolet Meriva. Además, las primeras pericias realizadas sobre el cuerpo detectaron lesiones compatibles con un impacto vehicular.

El periodista Mauro Szeta sostuvo en su cuenta de X que a la joven “la atropellaron, la mataron y fugaron”, reforzando la línea investigativa que apunta a un homicidio culposo con abandono de persona.

Investigación en marcha

El caso generó una fuerte conmoción entre los vecinos de Villa Elvira, quienes alertaron al 911 tras encontrar el cuerpo. En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría local, el Comando de Patrullas y peritos de la Policía Científica.

La Justicia continúa analizando las cámaras de seguridad de la zona y recolectando pruebas para identificar al conductor involucrado, mientras la familia de Eugenia espera respuestas sobre lo ocurrido.