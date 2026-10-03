La Policía activó la búsqueda de un hombre en Bariloche que fue visto por última vez el martes

La Comisaría 27 de la zona oeste de Bariloche recepcionó la denuncia por la desaparición de un hombre de 50 años. Archivo

La Policía de Río Negro solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Juan Leonardo Ifran, de 50 años, un hombre que fue visto por última vez el martes 29 de septiembre en Bariloche.

La denuncia fue radicada por familiares en la Comisaría 27 del oeste de Bariloche, aunque también se involucró la Comisaría Segunda del Centro Cívico debido a que en la zona donde fue visto por última vez el martes.

Según informó la fuerza, al momento de ausentarse el hombre vestía pantalón marrón claro, buzo gris con capucha con logo de Puerto Madryn, campera color azul, zapatillas tipo botitas color marrón oscura.

Sus características físicas son contextura robusta, pelo negro con canas, pelo corto peinado para el costado. Mide 1,83 metros, aproximadamente, tiene ojos verde claros, tez blanca, posee tatuaje con el nombre Liliana.

Tanto la Policía como la denunciante intentaron comunicarse telefónicamente con Ifran, pero el dispositivo permanece apagado.