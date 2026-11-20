Se aprobó la Ley Joaquín, el proyecto que nació tras una trágica muerte en Neuquén

La Cámara Alta tuvo una extensa jornada este 19 de noviembre, en la que avanzaron varias iniciativas -como las normativas de Discapacidad y Propiedad Privada- y también se aprobó la Ley Joaquín, un proyecto impulsado tras una trágica muerte ocurrida hace diez meses en Neuquén.

Ley Joaquín: cómo votaron los senadores

La normativa, tal como se acordó en el Senado, establece medidas de seguridad obligatorias para las estructuras deportivas y recreativas en espacios tanto públicos como privados.

El proyecto fue impulsado tras la muerte del pequeño Joaquín Stefano Gatto. Su trágico fallecimiento ocurrió en enero de 2026 y fue a raíz de que un arco de fútbol cayera sobre su cuerpo.

Durante el debate, el senador Bruno Olivera (LLA) sostuvo que la sanción de la norma «merece una reflexión que va más allá». Recordó que Joaquín tenía 12 años y advirtió que, recientemente, otros chicos también murieron en San Juan bajo circunstancias que obligan a preguntarse «si estamos haciendo todo lo posible para evitar este tipo de tragedias». En ese sentido, remarcó la importancia de que la ley «se difunda y se cumpla».

Finalmente, la iniciativa fue aprobada con el voto afirmativo de 68 senadores presentes en el recinto, mientras que solo se registraron cuatro ausencias.

Qué establece la Ley Joaquín para clubes, escuelas y plazas de todo el país

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde el 27 de agosto 2026, aprobada con 220 votos afirmativos y ningún rechazo, fija estándares técnicos obligatorios para evitar vuelcos, desprendimientos o impactos graves en espacios deportivos y recreativos, tanto públicos como privados: