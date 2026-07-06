Quién era el motociclista de 19 años que murió en un choque en Guerrico: así lo despidieron en redes

Un fatal accidente tuvo lugar el domingo por la tarde en la zona de Guerrico, en pleno Alto Valle de Río Negro. Allí, en circunstancias que aún se intentan esclarecer, un joven murió tras impactar con su motocicleta a una camioneta. Todo ocurrió en las inmediaciones de Ruta 22 y Namuncurá.

La víctima fatal tenía 19 años y se confirmó su identidad a horas de lo ocurrido. En redes sociales lo despidieron con sentidos mensajes. Desde la Fiscalía informaron que se está trabajando en la investigación. Una de las hipotesis, que indicó la Policía a Diario RÍO NEGRO, apunta a «picadas ilegales».

Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación a este medio, el joven de 19 años era Jairo Agustín Lavacara. Si bien aún no se conoce en detalle qué fue lo ocurrido, se confirmó que Lavacara murió producto de las múltiples heridas que sufrió tras el impacto.

«Te amo amor de mi vida», la despedida a Jairo Lavacara, el joven de 19 años que murió tras el choque en Guerrico

En redes sociales, allegados y familiares despidieron al joven fallecido con sentidos mensajes. «Hoy es un día muy doloroso, hoy no tengo fuerzas. Perdí al amor de mi vida, a mi compañero», expresó su pareja para despedir Lavacara tras el accidente.

Quién era el motociclista que murió tras impactar contra una camioneta en Guerrico

Allí, por motivos que aún son materia de investigación, la moto colisionó contra un auto y el joven conductor de 19 años murió. Aún se desconoce cuál es el estado de salud de la persona de la persona que iba a bordo del otro vehículo.

En el lugar se montó un amplio operativo que incluyó personal policial, equipos de emergencias médicas y peritos de criminalística. Los especialistas trabajaron para recabar evidencia, determinar la mecánica exacta del siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes.

En las próximas horas se conocerán más detalles de lo ocurrido. Mientras tanto, la Fiscalía avanza sobre la causa.

Fuentes policiales detallaron a este medio que una de las hipótesis está ligada a las «picadas ilegales». Indicaron que al momento de llegar al lugar para las primeras asistencias, se registraron «varias motos despejando el lugar».