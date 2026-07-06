Búsqueda de Lucas Gámez en Venezuela: nuevas esperanzas en su cumpleaños, tras el sismo en La Guaira

Este lunes 6 de julio 2026, Lucas Gámez cumple 9 años de edad en un contexto dramático, tras haber quedado atrapado el pasado 24 de junio bajo las estructuras del edificio Miramar en la zona de La Guaira, a causa de los devastadores terremotos en Venezuela.

A casi dos semanas del colapso, los equipos de rescate internacionales —con participación de brigadas argentinas— mantienen activas las operaciones de localización de Lucas Gámez, sustentados en hipótesis técnicas que evalúan la presencia de bolsas de aire transitables y la respuesta biológica dentro del perímetro de hormigón.

Venezuela: pruebas de sonido y detección de latidos en la búsqueda de Lucas Gámez

Los ingenieros y especialistas en catástrofes han modificado los protocolos de rastreo en la búsqueda de Lucas Gámez, para aprovechar las ventanas de silencio ambiental en la zona del desastre en La Guaira.

Sensores acústicos de alta precisión : durante la madrugada del domingo se desplegaron equipos tecnológicos capaces de registrar movimientos mínimos, vibraciones por golpes e incluso frecuencias asociadas a latidos del corazón bajo las placas de concreto.

: durante la madrugada del domingo se desplegaron equipos tecnológicos capaces de registrar movimientos mínimos, vibraciones por golpes e incluso frecuencias asociadas a latidos del corazón bajo las placas de concreto. Estímulo por voz : Blanca Martínez , madre del menor, participó activamente de los ensayos emitiendo señales sonoras dirigidas hacia las grietas a las 05:00 de la mañana, un horario estratégico elegido para evitar la interferencia del ruido generado por la maquinaria pesada.

: , madre del menor, participó activamente de los ensayos emitiendo señales sonoras dirigidas hacia las grietas a las 05:00 de la mañana, un horario estratégico elegido para evitar la interferencia del ruido generado por la maquinaria pesada. Análisis de frecuencias: aunque los primeros retornos auditivos arrojaron crujidos que podrían asociarse al reasentamiento natural del edificio Miramar, los peritos analizan los registros computarizados para aislar cualquier patrón compatible con signos vitales humanos.

Búsqueda contrarreloj de Lucas Gamez: indicios biológicos y las variables de resistencia tras los terremotos en Venezuela

A pesar del tiempo transcurrido desde los movimientos telúricos, las hipótesis de los rescatistas no descartan la presencia de sobrevivientes en los subsuelos y pasillos.