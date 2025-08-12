La mujer que amenazó a una fiscal en Plaza Huincul ahora fue imputada por liderar una millonaria banda narco

El pasado 18 de junio se le revocó la prisión domiiciliaria a la mujer (Foto: archivo)

Una mujer fue acusada junto a su pareja y otras cinco personas por la venta de drogas en Plaza Huincul. La investigación permitió establecer que, entre todos, tenían movimientos en las billeteras virtuales cercanos a los $160 millones de pesos. El juez de Garantías, Diego Chavarría Ruiz respaldó el pedido de la Fiscalía y dispuso que la mujer siga en prisión preventiva. Se encontraba detenida por haber amenazado de muerte a una funcionaria judicial que la investigaba.

El juez de Garantías, Diego Chavarría Ruíz hizo lugar a la formulación de cargos que concretaron el fiscal jefe Gastón Liotard y el asistente letrado Rodrigo Blanco contra siete personas, en una audiencia desarrollada el lunes en la Oficina Judicial de Cutral Co.

Se los acusó de integrar una banda que vendía drogas en Plaza Huincul. Sin embargo, la mujer, identificada por las iniciales S.A.C, se encuentra detenida desde junio de este año por haber sido acusada de amenazar de muerte a la fiscal Mayra Febrer, quien la investigaba también por el tráfico de estupefacientes.

Si bien se le había dado prisión domiliciaria por tener a su cargo a uno de sus hijos con discapacidad, ante esta amenaza -que surgió de la investigación de escuchas telefónicas- se resolvió que fuera a la dependencia carcelaria para mujeres de Neuquén.

Para la Fiscalía, tanto la mujer como los seis varones –M.A.B, L.M.B, L.A.T, V.N.A, A.N.V y P.A.M- actuaron entre, el 5 de mayo y el 19 de junio de este año. Dispusieron dos puntos de venta que tenían en un mismo lote del barrio Otaño de Plaza Huincul.

La mujer como su pareja M.A.B que también está con prisión preventiva por otro delito, fueron considerados organizadores y daban órdenes a los demás integrantes.

Uno de los integrantes, –L.A.T- era una «persona de confianza de los organizadores, con quienes residía en la vivienda”, y “cumplió funciones claves en la logística y diagrama de servicio respecto de los vendedores o soldados, como se los conoce comúnmente en la jerga, y participó también en la venta de narcóticos”, describió Blanco.

Los demás integrantes, L.M.B, V.N.A, A.N.V y P.A.M. eran los encargados de hacer las ventas en los lugares establecidos.

Cocaína y marihuana entre los secuestros

La fiscalía ordenó allanamientos por abusos de armas y amenazas. En ese conexto, se constató que el pasado 4 de junio de este año, tuvieron para vender envoltorios de nailon por un total de 52 gramos de cocaína, 94 gramos de marihuana, en un predio con viviendas lindantes en el barrio Otaño.

En una fecha posterior, el 12 de junio, se les encontró más cocaína acondicionada; el 19 de junio secuestraron 7,7 gramos de cocaína y 164,35 gramos de marihuana, junto con 65 plantas de cannabis sativa para el cultivo y posterior venta.

En una casa del barrio semirrural Fili Dei Norte en Cutral Co, se secuestraron 159 gramos de marihuana y 60 plantines de cannabis sativa.

Los investigadores establecieron que llegaban personas que permanecían poco tiempo, «se producían pasamanos y luego se retiraban manipulando pequeños envoltorios”. Blanco, precisó que durante las tareas investigativas, “en un breve lapso de 20 minutos se observaron seis visitas con estas características en la vivienda”.

Movimientos millonarios en las billeteras virtuales

La mujer, considerada líder de la banda, tuvo ingresos en las billeteras virtuales por alrededor de $97 millones, según confirmó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), entre enero y abril de este año.

Otro de los acusados L.A.T, tuvo $41 millones en el mismo periodo; L.M.B, $9,9 millones sólo en abril; V.N.A $6,1 millones sólo en abril; y A.N.V $8,7 millones sólo en abril. Se aclaró que «ninguno tiene trabajo registrado”.

Contreras y su pareja, por otra parte, tienen bienes valuados en los 300 mil dólares, entre autos, una camioneta y viviendas.

La fiscalía les endilgó a Contreras y a su pareja, el delito de tráfico de estupefacientes, en carácter de organizadores, agravado por haberse realizado cerca de una escuela y de una plaza, y por haber intervenido en su comisión más de tres personas organizadas, en calidad de coautores.

Para los demás L.A.T, L.M.B, V.N.A, A.N.V y P.A.M, se les imputó tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia para la comercialización, agravado por haberse realizado cerca de una escuela y de una plaza, y por haber intervenido en su comisión más de tres personas, en calidad de coautores.

Para la mujer y su pareja, la fiscalía pidió prisión preventiva por cuatro meses. Los dos están imputados por otros delitos y cumplen prisión preventiva, pero en el caso de la mujer, la medida se vencía ayer; y en caso de M.A.B caduca dentro de un mes. Por ese motivo se requirió nuevamente la prisión preventiva que el juez Chavarría Ruiz avaló.

A cuatro de ellos se les impuso la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse una vez por semana en la fiscalía y la prohibición de acercarse a los puntos de venta (con excepción de L.A.T que vive en uno de esos lugares).