Llegó sin signos vitales y la reacción fue heroica: policía de Río Negro salvó a una beba de dos meses

El ingreso de una mujer en estado de shock a una comisaría de J.J. Gómez desató una intervención contrarreloj que terminó salvando la vida de una beba de dos meses. La niña llegó inconsciente y con signos vitales bajos, y la reacción inmediata de la policía de Río Negro fue determinante para evitar una tragedia.

Según informó la Policía de Río Negro, el hecho ocurrió pasadas este jueves a las 14, cuando la mujer pidió auxilio a gritos y explicó que la beba se había caído minutos antes. La situación activó de inmediato el protocolo de emergencia en la dependencia.

Entonces, la sargento Castillo Romina, oficial de guardia, tomó a la niña y comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar. La respuesta fue favorable y la beba recuperó la conciencia y los signos vitales.

Luego, se presentó personal del Centro de Asistencia Primaria ubicado a metros de la comisaría, en Tucumán e Irene de Neira. Allí constataron que la beba respiraba y se encontraba estable, por lo que dispusieron su traslado para una primera atención.

Luego, una ambulancia del SIARME arribó al lugar y trasladó a la beba junto a su madre al hospital local para realizarle estudios médicos, ya que presentaba un golpe en la cabeza producto de la caída.

El operativo se desarrolló de manera coordinada entre la comisaría y los servicios de salud. Además, la cercanía del CAP permitió una evaluación inicial rápida y sin demoras, que corroboró que la beba se encontraba fuera de peligro, destacaron desde la Policía.