Neuquén bajo alerta por viento y ráfagas de hasta 90 km/h: las zonas y las horas más complicadas de este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla para este viernes 19 de diciembre. Informó que parte de la provincia de Neuquén será escenario de fuertes ráfagas de viento que podrían complicar las actividades al aire libre. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo.

Desde el organismo detallaron que el área será afectada por viento del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h. En tanto, por las ráfagas indicaron que podrían alcanzar los 90 km/h.

Alerta por viento: zonas afectadas de Neuquén y las horas más complicadas

El temporal de viento afectará principalmente la zona noroeste de la provincia de Neuquén. Según lo precisado por el Servicio Meteorológico Nacional, las regiones afectadas son:

Aluminé

Chos Malal

Loncopué

Minas

Picunches

Ñorquín

Añelo

Pehuenches

En cuanto a las horas más complicadas, se espera que las ráfagas aumente más su intensidad a partir de la tarde y se mantenga de la misma manera hasta las horas de la noche. Recién durante la madrugada se prevé una leve mejoría.