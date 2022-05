Lo acusaron por exhibiciones obscenas y ahora deberá pagar una multa

Ayer por la tarde una mujer de Cinco Saltos denunció en las redes sociales que fue acosada por un hombre cuando salía de trabajar, denunció que un hombre se masturbó frente a ella. La víctima hizo la denuncia y por eso el hombre quedó detenido. Este mediodía se realizó la audiencia de formulación de cargos y el hombre recuperó la libertad. La jueza que intervino dispuso una prohibición de transitabilidad por el lugar donde ocurrió el hecho.

Ayer una docente salía de trabajar de la escuela, en el trayecto a su casa en el barrio La Armonía de Cinco Saltos un hombre la detuvo y la acosó. El hecho ocurrió en el sector de chacras frente al loteo social.

Según un testimonio de la víctima publicado en redes sociales «el hombre le silbó y cuando ella miró le mostró los genitales y comenzó a masturbarse», de forma inmediata ella al darse cuenta de la situación empezó a parar a las personas que pasaban por el lugar, hasta que llegó su pareja. Según la maestra «el hombre habría pensado que era una nena de primaria y no una docente».

La policía detuvo al hombre que había sido denunciado por exhibicionismo en la vía pública. El comisario de la unidad 43 de Cinco Saltos, Daniel Andino dijo que «la mujer dio aviso inmediatamente a la Comisaría Séptima. Como nosotros estábamos recorriendo la zona de manera preventiva se nos dio aviso por el comando radioeléctrico y nos acercamos al lugar.

Según el testimonio de la docente, ella salía de trabajar de una escuela de Campo Grande y se dirigía a su hogar en el barrio La Armonía, en ese transcurso mientras ella pasaba un hombre le silbo y al mirar ella, el hombre le exhibió los genitales y comenzó a masturbarse».

Cuando los efectivos policiales llegaron, en el lugar ya habían alrededor de nueve personas agrediendo a este sujeto. Según, Andino «el hombre fue detenido y llevado a la unidad policial».

En una audiencia la fiscalía de Cinco Saltos le formuló cargos por exhibiciones obscenas y determinó que deberá pagar una multa, también, le impusieron una prohibición de transitabilidad por el lugar, pero fue dejado en libertad.

El hombre de 63 años, sería un operario petrolero que por razones que no se saben ese día no se presentó a trabajar. El comisario, manifestó que «el hombre vestía con ropa petrolera de una empresa. Al momento de preguntarle qué hacía allí el hombre dijo que ese día no se presentó al trabajo, pero no pudo explicar qué hacía en ese lugar. No tendría que haber estado allí porque su domicilio está lejos de ese lugar».