Femicidio en Temperley: quién es el hombre acusado de secuestrar y matar a puñaladas a su novia

Un nuevo femicidio conmociona al país. Tomás Adrián Núñez, un empleado de mantenimiento de 30 años, fue imputado luego de atrincherarse en una vivienda y asesinar a puñaladas a su novia, Noelia Carolina Romero. Tras cometer el letal ataque, el agresor intentó suicidarse y quedó bajo custodia policial.

El trágico episodio ocurrió este sábado en un domicilio ubicado sobre la calle Lavalle al 1700, a pocas cuadras de las vías del tren Roca, en el partido bonaerense de Temperley.

Según informó Infobae, el propio Núñez se comunicó con la línea de emergencias 911 para advertir que tenía secuestrada a la joven y planeaba matarla. Ante la amenaza, los efectivos de la comisaría tercera de Lomas de Zamora acudieron de inmediato al lugar.

Al llegar a la propiedad, los agentes escucharon los gritos desesperados de auxilio de la mujer. Las fuerzas de seguridad intentaron negociar durante varias horas para que el atacante depusiera su actitud.

Ante la falta de acuerdo, los policías subieron a los techos e ingresaron a la fuerza por la puerta trasera de la casa. Una vez en el interior, encontraron a la joven sin signos vitales con heridas de arma blanca en el tórax y el cuello. El arma homicida fue incautada en el momento.

Quién es el acusado de femicidio en Temperley

El asesino también fue encontrado con lesiones en el cuello y en ambas muñecas, producto de un intento de suicidio. El personal médico lo trasladó de urgencia al Hospital Luisa C. de Gandulfo, donde indicaron que permanece internado fuera de peligro a la espera del alta médica.

El principal acusado fue identificado como Tomás Núñez, un hombre que se dedica a realizar tareas de mantenimiento.

El acusado contaba con antecedentes judiciales y sumaba dos denuncias previas en su contra. La primera presentación la realizó una expareja por presuntos maltratos y violencia de género. La segunda causa la inició la propia víctima fatal dos meses antes del asesinato por el delito de hurto, luego de que el hombre tomara su celular para transferirse dinero sin autorización.

El fiscal Jorge Grieco tomó el control del expediente tras la intervención inicial de su colega Marcela Juan. El funcionario judicial se presentó este lunes en el centro de salud para tomarle declaración indagatoria al imputado, pero el hombre se negó a brindar testimonio.

Grieco solicitó convertir la aprehensión de Núñez en detención formal. El juez de Garantías Gustavo Gaig avaló el planteo y ordenó que el acusado continúe detenido mientras avanza la etapa de instrucción.

A su vez, los investigadores trabajan para recuperar la grabación del llamado al 911, una pieza que resultará clave para la causa. En la escena del crimen, además, secuestraron un cuchillo que sería el arma con el que perpetró el homicidio.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.