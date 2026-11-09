Mataron a un hombre de 32 años en Allen: ingresó con un tiro en el pecho y ya investigan el crimen

Un hombre de 32 años murió este lunes por la mañana en Allen tras ingresar al hospital local con una herida de arma de fuego en el pecho. La Fiscalía y la Policía investigan las circunstancias del hecho, que hasta el momento no tiene detenidos informados.

El caso se conoció cerca de las 6, cuando desde la guardia del centro de salud alertaron sobre el ingreso de la víctima en estado crítico. Pese a la asistencia médica, los profesionales confirmaron su fallecimiento minutos después.

Dónde encontraron al hombre baleado

Según las primeras averiguaciones, el hombre fue auxiliado en la intersección de Pasaje Vecinal e Islas Malvinas. Luego, allegados lo trasladaron de urgencia al hospital a bordo de un automóvil.

En el lugar trabajan el fiscal Daniel Zornitta, efectivos de la Comisaría 33°, la Brigada de Investigaciones y personal de Criminalística, que realiza las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

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