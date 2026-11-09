La Patagonia tendrá una tecnología que pocos centros médicos de Argentina tienen: de qué se trata

El equipo médico de Clínica Viedma se prepara para implementar la tecnología robótica. Foto: Marcelo Ochoa.

La posibilidad de realizar intervenciones de alta complejidad sin salir de la Río Negro toma forma en Viedma. Clínica Viedma ya recibió el robot quirúrgico Toumai, un equipamiento cuya adquisición demandó una inversión de US$ 1,7 millones.

La primera intervención está prevista para diciembre. Mientras tanto, el equipo médico y técnico de la institución realiza una capacitación intensiva y un proceso de certificación para comenzar a utilizar la plataforma.

La incorporación forma parte del programa de modernización del Grupo Avanmed, que reúne a Clínica Viedma, el Instituto Multidisciplinario de Oncología, el centro de diagnóstico por imágenes Advance, Integrar Salud y el Policlínico Privado de San Antonio Oeste.

La inversión incluyó no solo la adquisición del equipamiento, sino también la readecuación de los quirófanos bajo estándares internacionales de seguridad y la formación de los profesionales que estarán a cargo de los procedimientos.

La nueva plataforma robótica ya llegó a los quirófanos de la institución. Foto: Marcelo Ochoa.

Según explicó Rubén Kowalyszyn, director médico de Clínica Viedma, el establecimiento se convertirá en uno de los cuatro centros de Argentina que cuentan con la plataforma Toumai. El objetivo, señaló, es acercar tecnología quirúrgica de alta complejidad a los pacientes de la Patagonia y evitar que deban trasladarse a grandes centros urbanos para acceder a determinados tratamientos.

Qué cirugías podrán realizarse en Viedma

El robot Toumai tiene capacidad para asistir en intervenciones de distintas especialidades. Entre ellas se encuentran urología, cirugía general y digestiva, ginecología, ginecología oncológica, cirugía de tórax, cabeza y cuello y cirugía pediátrica.

En el área digestiva permitirá realizar procedimientos sobre patologías de colon, recto, estómago, hígado y páncreas, además de reparaciones de hernias y cirugías bariátricas.

En ginecología podrá utilizarse para intervenciones reconstructivas y resecciones de tumores en útero y ovarios. También contempla procedimientos urológicos, como cirugías de próstata y riñón.

El médico cirujano, Christian Gorriti explicó que la primera operación está prevista para diciembre y que, antes de ese momento, los profesionales deberán completar la capacitación y certificación en el manejo de la consola y la plataforma.

Cómo funciona el robot quirúrgico Toumai

El Toumai es un robot quirúrgico desarrollado por la compañía MedBot que permite al cirujano realizar movimientos de gran precisión mediante brazos articulados controlados desde una consola.

El sistema no funciona de manera autónoma ni reemplaza al profesional. El médico permanece en el quirófano y maneja los instrumentos a través de mandos que reproducen sus movimientos en tiempo real.

El robot Toumai permitirá realizar intervenciones de alta complejidad. Foto: Marcelo Ochoa.

Entre sus características técnicas cuenta con visión tridimensional Full HD, aumento de imagen de hasta diez veces y herramientas articuladas con movilidad de 360 grados. También incorpora conectividad 5G, que permite desarrollar procedimientos de telecirugía y asistencia a distancia.

Desde la institución explicaron que el sistema elimina el temblor involuntario de las manos y amplía las posibilidades de movimiento en espacios anatómicos reducidos.

Qué beneficios puede tener para los pacientes

La utilización de cirugía robótica permite realizar incisiones milimétricas y puede contribuir a reducir el sangrado durante la intervención, el dolor postoperatorio y la necesidad de transfusiones sanguíneas.

Según los datos proporcionados por Clínica Viedma, las altas médicas suelen otorgarse entre las 24 y 48 horas posteriores a la operación. Además, la plataforma puede contribuir a reducir hasta un 25% el tiempo quirúrgico y, en consecuencia, la exposición a la anestesia.

En procedimientos por cáncer de próstata, la información difundida por la institución señala que el 98% de los pacientes recupera tempranamente la continencia urinaria. También indica una reducción de hasta el 80% en la incidencia de impotencia en comparación con la cirugía abierta.

Los resultados pueden variar según las características de cada paciente y el tipo de intervención.

Cuánto costará operarse y qué cobertura tendrán las obras sociales

Otro de los aspectos que plantea la incorporación de esta tecnología es el acceso económico a los procedimientos.

Sobre este punto, Kowalyszyn explicó que la cobertura dependerá de cada obra social o empresa de medicina prepaga. En algunos casos, las entidades cubren integralmente la intervención, mientras que en otros se contempla un esquema de autorización con el pago de un copago o adicional por parte del paciente.

El director médico consideró que ampliar las coberturas será fundamental para que la cirugía robótica pueda extenderse en Argentina y no quede limitada a un sector reducido de la población.

El objetivo de evitar traslados a Buenos Aires

La incorporación del Toumai también se enmarca en una estrategia de descentralización de la medicina de alta complejidad.

Hasta ahora, los pacientes de la región que necesitaban acceder a determinadas intervenciones con tecnología robótica debían trasladarse a grandes centros urbanos, principalmente Buenos Aires.

La posibilidad de realizar estos procedimientos en Viedma apunta a reducir los desplazamientos, los gastos de traslado y alojamiento y el desarraigo que atraviesan los pacientes y sus familias durante tratamientos complejos.

«Poder operarse en Viedma significa que el paciente recibe la misma tecnología de vanguardia disponible en, hasta ahora, solo cuatro centros de toda la Argentina, pero en su propia ciudad», sostuvo Kowalyszyn.

El desafío, además de poner en funcionamiento el equipamiento, será ampliar el acceso a estos procedimientos y consolidar la disponibilidad de tecnología de alta complejidad para los pacientes de toda la región.ar