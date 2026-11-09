El poncho de la Sole ante el papa León XIV: cómo se tejió y qué significan sus colores

En una mañana cargada de emociones, el escenario previo a la misa central en el Monumento a los Españoles ofreció un momento de intensa identidad cultural: el poncho de la Sole, lucido para cantar ante el papa León XIV, acaparó la atención de miles de peregrinos, al tratarse de la misma pieza textil con la que la artista homenajeó a Lionel Messi en su despedida de la Selección Nacional.

La historia sobre este abrigo tradicional, que lució la Sole, acompañó hoy la liturgia pontificia en la visita del papa León XIV, no representa una simple elección de vestuario, sino un puente visible entre el trabajo telar de cinco generaciones norteñas y la celebración pública de la fe.

La historia artesanal en el poncho de la Sole para cantar ante el papa León XIV

La creación textil que vistió Soledad Pastorutti, conocida como el poncho patrio elaborado por el taller Rua Chaky en Belén, Catamarca, encierra un riguroso proceso de manufactura comunitaria que hoy resuena ante el papa León XIV:

Tradición familiar de cinco generaciones : la prenda nació en 2010 como un encargo para el Bicentenario de la Revolución de Mayo, consolidando a la familia tejedora de Belén como un referente federal de la tejeduría criolla.

: la prenda nació en 2010 como un encargo para el Bicentenario de la Revolución de Mayo, consolidando a la familia tejedora de Belén como un referente federal de la tejeduría criolla. Materia prima de vellón ovino : el tejido se confecciona íntegramente con pura lana de oveja seleccionada, demandando entre 15 y 20 días de labor manual continuada sobre telares criollos de madera.

: el tejido se confecciona íntegramente con seleccionada, demandando entre 15 y 20 días de labor manual continuada sobre telares criollos de madera. Pigmentos orgánicos y sustentables : la tonalidad celeste y azul se obtiene mediante tintes de índigo, mientras que el sol central bordado adquiere su color ocre dorado a partir de la cocción de pieles de cebolla común.

: la tonalidad celeste y azul se obtiene mediante tintes de índigo, mientras que el sol central bordado adquiere su color ocre dorado a partir de la cocción de pieles de cebolla común. El puente entre Catamarca y el escenario: la artista recibió la prenda como distinción oficial en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, convirtiéndose en una embajadora natural del oficio textil campesino.

El poncho de la Sole y su valor testimonial ante el papa León XIV

La presencia del poncho de la Sole, en la antesala de la celebración del papa León XIV, sintetiza la fuerza de los símbolos populares, cuando convergen en el espacio público.

El poncho, históricamente asociado a la resistencia rural, a la austeridad del gaucho y al abrigo en la intemperie, adquiere una renovada legitimidad al posarse sobre los hombros de una referente folclórica frente a la máxima autoridad eclesiástica.

Al entrelazar la mística deportiva de Messi con la devoción comunitaria de una misa papal, la prenda trasciende la coyuntura del espectáculo, ratificando cómo la artesanía de las provincias logra representar la dignidad del trabajo, la memoria colectiva y la identidad nacional ante los ojos del mundo.