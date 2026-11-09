Inflación octubre 2026: prevén un IPC por debajo del 2% y una leve desaceleración

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá esta semana el índice de precios al consumidor correspondiente al décimo mes del año, en un contexto marcado por expectativas de continuidad en la desaceleración inflacionaria.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre habría experimentado una leve desaceleración respecto de septiembre, según el consenso de las principales proyecciones privadas y oficiales relevadas por el mercado.

De acuerdo con las estimaciones preliminares, el indicador se ubicaría nuevamente por debajo del 2% mensual, consolidando una tendencia que busca alejarse de los picos registrados a mediados de año.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central anticipa una cifra cercana al 1,8% para el período, proyectando además una desaceleración en la trayectoria interanual hacia el cierre del 2026.

El impacto de los precios estacionales y los servicios regulados

Distintas consultoras privadas advierten que el comportamiento de los precios estuvo impulsado principalmente por los rubros regulados y estacionales, con subas heterogéneas según el sector.

Mientras que algunas mediciones como la de la Fundación Libertad y Progreso y Equilibra sitúan el incremento en torno al 1,8%, otros análisis como el de Eco Go ubican el guarismo levemente por encima, rozando el 2,1%.

En el ámbito regional, el índice de inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires marcó un registro del 1,9% en octubre, evidenciando un comportamiento similar al esperado a nivel nacional y mostrando variaciones moderadas en alimentos y bebidas.

Los analistas económicos destacan que la evolución de la inflación núcleo continúa siendo el principal termómetro para evaluar la estabilidad de los precios minoristas de cara al último tramo del año. El informe definitivo que publicará el organismo estadístico oficial este jueves despejará las dudas sobre el ritmo efectivo que mostró la economía durante el décimo mes del año.