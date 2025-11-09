Buscaban pruebas por amenazas en Roca y encontraron cajas llenas de balas de varios calibres

La Policía de Río Negro secuestró municiones de varios calibres durante un allanamiento en una vivienda de Roca.

Durante la mañana de este sábado, personal de la comisaría Tercera de Roca llevó adelante un allanamiento ordenado por la Justicia en el marco de una causa por amenazas calificadas. El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle Fleming al 1000, donde los efectivos hallaron una importante cantidad de municiones.

Elementos incautados y actuación judicial

En el lugar se encontraron cartuchos calibre .38 SPL, 9 mm, .45 Auto y .22, además de varias cajas completas, vainas servidas y piezas plásticas compatibles con armas de fuego. Todo el material fue secuestrado y puesto a resguardo por personal del Gabinete de Criminalística, que trabajó bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal.

Las actuaciones continúan en el marco de la investigación judicial en curso, que busca determinar la procedencia de las municiones y su posible vinculación con el hecho denunciado.