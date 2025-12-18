Millonario decomiso de carne a días de la Navidad: 5 mil kilos y 340 chivitos en Rincón de los Sauces

Un operativo policial realizado en Rincón de los Sauces, el último miércoles, culminó con la aprehensión de tres personas y el secuestro de dos vehículos que transportaban carne caprina y vacuna fuera de la normativa sanitaria vigente. Fuentes policiales aseguran que la carga llegó a los 5.000 kilos de carnes, con un valor de más de 40 millones de pesos. Había 340 chivitos, 27 corderos y otros cortes que fueron incautados.

El procedimiento fue llevado adelante por el Grupo de Prevención de la Comisaría N35, tras recibir una alerta por parte de personal policial que se encontraba cumpliendo servicio adicional. Según se informó, un camión frigorífico blanco y una camioneta que oficiaba como escolta habrían cruzado el Puente Pata Mora y protagonizado una maniobra riesgosa, al casi colisionar con un vehículo de una empresa de vigilancia.

A partir de esta situación, se montó un operativo de patrullaje sobre la Ruta Provincial N°6. En inmediaciones de la calle Los Tamarindos, los efectivos divisaron al camión señalado, que al advertir la presencia policial se dio a la fuga. La persecución continuó por calle Chos Malal, logrando interceptar el rodado en la intersección con calle Narambuena.

Un camión con frío y una camioneta: dos aprehendidos

El vehículo resultó ser un camión térmico marca Iveco, modelo Daily 70C16, color blanco, conducido por un hombre de 30 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 55 años. Ambos fueron inmediatamente aprehendidos y trasladados a la Comisaría N°35. En el interior del camión se constató el transporte de carne de origen caprino y vacuno en condiciones irregulares, por lo que se dio intervención al personal de CIPPA para el correspondiente secuestro.

Minutos más tarde, se presentó de manera espontánea en el lugar una camioneta Toyota Hilux blanca, cuyo conductor, un joven de 26 años domiciliado en la ciudad de Neuquén, también fue aprehendido al comprobarse que transportaba carne vacuna fuera de norma sanitaria. El rodado fue secuestrado en relación con el hecho.

Chivos y corderos faenados a días de Navidad y Año Nuevo

Horas después, el personal de CIPPA, procedió al secuestro de los productos cárnicos, los cuales se encontraban en mal estado de conservación y carecían de la documentación correspondiente. Posteriormente, junto con personal policial y autoridades municipales, se trasladó la mercadería hasta el basurero local para su decomiso y disposición final.

Previo a la destrucción, se realizó la contabilización de la carga, constatándose un total aproximado de 340 chivos faenados, 27 corderos y una caja con diez piezas de corte tipo peceto, con un peso estimado de 18 kilogramos cada una. El secuestro se da a pocos días de Navidad y Año Nuevo, siendo estos productos de los más requeridos para las comidas festivas.

La destrucción total de la carne incautada se efectuó conforme a las normativas sanitarias vigentes, con la presencia de testigos y autoridades intervinientes.

En el contexto del procedimiento, al intentar trasladar el camión Iveco, los efectivos observaron en su interior una riñonera que contenía lo que aparentaba ser parte de un arma de fuego. Ante esta situación, el vehículo quedó fajado y bajo consigna policial, a la espera de una requisa judicial.

Más de 40 millones de pesos

El comisario jefe de la Comisaría N°35, Rodrigo Bastías, confirmó que la carga llegó a los “5.000 kilos de carnes, con un valor de más de 40 millones de pesos”.

También destacó que todo el material secuestrado fue destruido finalmente durante la mañana del jueves en el basurero municipal.

Asimismo, informó que se inició una causa judicial en la fiscalía, en principio caratulada como averiguación de hecho, a fin de determinar la procedencia del elemento hallado en el camión y avanzar con las requisas de ambos vehículos para descartar la presencia de otros elementos ilegales.

Por disposición de la Justicia, se ordenó el secuestro de los dos rodados para su identificación y la notificación de las personas demoradas, mientras continúan las diligencias correspondientes.