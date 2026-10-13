Muerte de una adolescente en Allen: qué reveló la autopsia y por qué la investigación sigue abierta

La autopsia realizada este lunes por la tarde en la investigación por la muerte de una adolescente de 14 años en Allen abrió una hipótesis sobre el deceso: en principio, el resultado podría indicar una autodeterminación. Sin embargo, todavía no se cuenta con el informe preliminar oficial y la causa continúa bajo investigación.

La joven murió durante la madrugada del lunes en el barrio Bagliani. Había sido trasladada al hospital local por un familiar y por una persona que mantenía un vínculo con ella, pero la víctima llegó sin signos vitales. La Fiscalía de Roca continúa con las diligencias para reconstruir lo ocurrido y analizar los indicios reunidos.

Qué indicó la autopsia

Según indican las primeras pesquisas, el estudio realizado el lunes por la tarde planteó que la muerte podría estar relacionada con una autodeterminación. Esa conclusión es preliminar: las autoridades no disponen del informe oficial que permita precisar los resultados del estudio forense.

Por protocolo, las muertes de mujeres en Río Negro se investigan inicialmente bajo la hipótesis de femicidio, el delito de mayor gravedad, y luego se descartan posibilidades a medida que avanza la investigación. Esta pauta orientó las primeras actuaciones, sin que ello implique que se haya establecido la existencia de un delito.

La persona demorada fue revisada

Durante las primeras medidas, una persona que mantenía un vínculo con la adolescente permaneció demorada durante todo el día para ser entrevistada. Fue quien, junto con un familiar de la joven, la trasladó al hospital local.

Según se informó, se le realizó una revisión integral y no presentaba heridas corporales ni indicios de lesiones defensivas que permitieran considerar una agresión previa. La persona no fue señalada como sospechosa en la información oficial difundida hasta el momento.

La investigación continúa

El fiscal de turno acudió al lugar del hecho y trabajó junto con el Gabinete de Criminalística, la brigada y efectivos policiales. En la vivienda no se detectaron indicios de criminalidad, aunque se dispusieron medidas para profundizar el análisis de las circunstancias de la muerte.

En el marco de la causa se secuestraron teléfonos celulares, que serán examinados como parte de la investigación. La Fiscalía busca evaluar los indicios disponibles antes de definir los próximos pasos. Por ahora, se aguarda el informe preliminar oficial de la autopsia y no se difundieron nuevas precisiones sobre las circunstancias del fallecimiento.