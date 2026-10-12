Murió una adolescente de 14 años en Allen: investigan las circunstancias y hay un demorado

La investigación se inició durante la madrugada en el barrio Bagliani de Allen. Foto Archivo.

La Justicia y la Policía de Río Negro investigan la muerte de una adolescente de 14 años ocurrida durante la madrugada de este lunes en el barrio Bagliani de Allen. La joven fue trasladada al hospital local por un familiar, pero llegó sin signos vitales.

La Fiscalía de Roca intervino en el caso y ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue, donde se realizará la autopsia para establecer las circunstancias del fallecimiento. Por tratarse de una menor de edad, el Ministerio Público Fiscal no difundió datos que permitan identificarla.

Qué se sabe hasta el momento

De acuerdo con la información oficial, la adolescente se encontraba en un delicado estado de salud cuando fue llevada al centro asistencial. Allí, los profesionales médicos constataron que ya no presentaba signos vitales.

Las primeras actuaciones indican que el episodio se habría desencadenado después de una discusión con quien sería su pareja. A partir de esa situación, un hombre quedó demorado y permanece bajo custodia policial mientras se desarrollan las diligencias dispuestas por la Fiscalía.

Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que la persona demorada no se encuentra detenida ni está sospechada por el momento. Su permanencia bajo custodia responde a la necesidad de realizar una entrevista en el marco de las primeras medidas de la investigación.

Aguardan el resultado de la autopsia

La Fiscalía aguardará los resultados de la autopsia y de los estudios que se realicen sobre el cuerpo para determinar cómo continuar con la investigación. Por ahora, no se brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias que provocaron la muerte.

La pesquisa permanece a cargo de la Fiscalía de Roca, que trabaja para establecer qué ocurrió durante las horas previas al fallecimiento de la adolescente.