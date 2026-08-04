Fentanilo adulterado: detuvieron a las ex titulares de la ANMAT y el INAME por la tragedia que dejó más de 100 muertos

El escándalo sanitario por la comercialización de fentanilo contaminado, que dejó un saldo trágico de pacientes fallecidos y con secuelas en todo el país, sumó un capítulo crucial este martes 4 de agosto. La Justicia Federal ordenó la detención de las dos exfuncionarias clave que debían fiscalizar la producción de los medicamentos: la ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, y la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó.

Ambas quedaron a disposición del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N.° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, en una causa que avanza bajo estricto secreto de sumario.

Los operativos y las indagatorias

De acuerdo con la información brindada por la agencia Noticias Argentinas (NA), los operativos fueron llevados a cabo por efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Ciudad. En el caso de Mantecón Fumadó, la agencia precisó que la exfuncionaria se presentó espontáneamente junto a su abogado en la dependencia policial.

Sobre la captura de Bisio, los reportes difieren: mientras NA indicó que el arresto se concretó en la localidad de Olivos (partido de Vicente López), el diario Clarín señaló que la detención ocurrió en Quilmes, ciudad donde reside la mujer.

Por su parte, el diario La Nación aportó como dato exclusivo que los abogados defensores de las exfuncionarias confirmaron las detenciones y adelantaron que ambas serán indagadas este miércoles, momento en el que el juez Kreplak les informará formalmente el delito exacto que se les imputa por el estrago a la salud pública.

Fentanilo contaminado: avanza la investigación en el Minsterio de Salud

En paralelo a las detenciones, la investigación judicial avanzó sobre la actual cartera sanitaria que conduce Mario Lugones. Según reveló Clarín, este martes a las 10 de la mañana se ejecutó una orden de requerimiento de información en el Ministerio de Salud de la Nación.

Las autoridades judiciales exigieron que se entregue la documentación con los registros de entradas y salidas de personas al Ministerio entre los años 2024 y 2025. Desde la cartera sanitaria confirmaron a ese mismo medio que aportaron toda la documentación solicitada y aclararon no haber sido notificados oficialmente sobre los arrestos.

Clarín también recordó un dato insoslayable sobre el rol del Ministerio en el expediente: en julio de 2025, Lugones había manifestado la intención de ser querellante en la causa. Sin embargo, en agosto de ese año, la Justicia Federal revocó esa posibilidad argumentando un posible conflicto de intereses, dada la responsabilidad directa de la cartera sobre la propia ANMAT.

Omisiones, informes ignorados y un cargo «por excepción»

La pesquisa judicial busca determinar las graves omisiones de control sobre los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., pertenecientes al empresario Ariel García Furfaro.

En este sentido, La Nación dio a conocer los motivos de fondo que derivaron en las salidas de las ahora detenidas:

El informe ignorado: Mantecón Fumadó fue apartada preventivamente en agosto de 2025. Según reconstruyó el medio, la «limitación de funciones» se debió a que la exfuncionaria pasó por alto un informe técnico fechado el 26 de marzo de 2025, el cual advertía sobre irregularidades en la producción de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo (incluyendo productos de Surar Pharma, una firma clausurada en 2015).

Según reconstruyó el medio, la se debió a que la exfuncionaria pasó por alto un informe técnico fechado el 26 de marzo de 2025, el cual advertía sobre irregularidades en la producción de (incluyendo productos de Surar Pharma, una firma clausurada en 2015). Designación irregular: también revelaron que Mantecón Fumadó —quien trabajaba en el Estado desde 1999 y en la ANMAT desde 2005— llegó a la dirección del INAME en diciembre de 2022 por una designación transitoria y «por excepción» bajo la gestión de Carla Vizzotti, ya que el expediente marcaba que «no reunía los requisitos mínimos» del convenio colectivo.

también revelaron que Mantecón Fumadó —quien trabajaba en el Estado desde 1999 y en la ANMAT desde 2005— llegó a la ya que el expediente marcaba que del convenio colectivo. La salida de Bisio: a diferencia de su subordinada, a la titular de la ANMAT se le concedió la posibilidad de renunciar. Esto ocurrió en enero de 2026 (aceptada vía Decreto 3/2026, según NA), y el Ministerio de Salud comunicó en su momento que la dimisión se daba «por motivos personales», detalló La Nación. Tras su salida, precisó que el organismo quedó a cargo de su actual director, Luis Fontana.

El origen de una de las mayores tragedias sanitarias

El escándalo estalló en mayo de 2025 a partir de las primeras muertes reportadas en el Hospital Italiano de La Plata. Médicos de distintos centros de salud administraron el fentanilo de los lotes cuestionados para sedar pacientes, desconociendo las nulas prácticas de manufactura de los fabricantes.

Tal como aportó Clarín, los estudios del Instituto ANLIS-Malbrán probaron la contaminación con bacterias multirresistentes, mientras que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema confirmó el nexo causal entre esas bacterias y los fallecimientos. En la actualidad, el mismo medio contabiliza 114 víctimas fatales asociadas a este producto adulterado.

Hasta estas detenciones, la causa acumulaba 13 imputados del sector privado, con el empresario García Furfaro a la cabeza. Ahora, la Justicia apunta de lleno a la complicidad u omisión del Estado.